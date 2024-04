Lagunera Jatziri Muramay va por gran sueño

El talento que hay en la Comarca Lagunera es enorme.

En distintos hogares de la región, nunca falta quién toque las fibras emocionales de otros al adueñarse de un micrófono y cantar.

Es el caso de Jatziri Muramay, una lagunera que ha estado gran parte de su vida involucrada en los escenarios.

Jatziri ha sido de parte de grandes eventos particulares y públicos, en los que ha demostrado su talento vocal.

Desde hace tiempo, ella buscaba un sueño, que era cantar en algún sitio como el Teatro Isauro Martínez y va en camino a lograrlo.

Será el próximo miércoles 29 de mayo cuando se presente la artista en dicho recinto a partir de las 8:00 de la noche. Los boletos ya se encuentran a la venta. Interpretará covers y temas inéditos.

Jatziri de igual manera ha participado en diversos conciertos virtuales organizados por El Siglo de Torreón y Siglo TV.

Algunos de ellos han sido: Especial de José José y Vive la Navidad en sus versiones de 2020 a 2023.

En una pasada charla con El Siglo de Torreón, la artista comentó que desde niña comenzó a cantar.

"En ese tiempo me sentía Yuri, solo me faltaba el cabello rubio. Me subía a la azotea de mi casa a cantar, pero no quería que me oyeran porque me daba vergüenza".

"A los 12 años entré a una rondalla y fue cuando empecé a foguearme y a darme cuenta de que sí tenía talento. En la rondalla me sentía segura gracias a mis entonces compañeros".

Jatziri comentó que, posteriormente, la primera vez que cantó sola de manera profesional fue en un concurso de la UAL.