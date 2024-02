Lagunera es recibida en el teatro nacional

El talento lagunero está imparable.

En estos días, El Siglo de Torreón ha dado a conocer varios talentos de la región que se encuentran triunfando en la música y la actuación.

Hoy, toca el turno a otro estrella. Se trata de la pequeña Bárbara Zúñiga, quien ha sido elegida para formar parte de la obra de teatro nacional, ¿Quién le teme al Lobo Feroz?, misma que abre telones en el Nuevo Teatro Libanés de la Ciudad de México.

Bárbara visitó el foro de Siglo TV para dar a conocer los detalles de su participación en dicho montaje.

"Estoy haciendo la obra llamada ¿Quién le teme al Lobo Feroz?, inspirada en Caperucita Roja", comentó bastante contenta.

En la historia, la pequeña de la Comarca dará vida justamente a "Caperucita".

"Desde que leí el guion me encantó. Conozco bien la trama de Caperucita Roja. Me estoy presentando en el Nuevo Teatro Libanés de la Ciudad de México. El 3 de marzo comenzamos a dar funciones y terminamos en septiembre".

El cuento clásico, ahora se encuentra en una versión musical, contada de una forma divertida, donde, además, Caperucita fortalece los valores.

Las enseñanzas que su madre le da, hace que ella vea en todas las criaturas del bosque, sus cualidades más importantes, incluso en el divertido y mal juzgado lobo feroz.

Para la chica, ser parte de esta historia es emocionante y a la vez gratificante en diversos aspectos.

"Hice un casting, participaron muchas chicas y afortunadamente me quedé. Les gusto mi energía y mis ganas de actuar. También me encanta bailar.

"Yo tengo varios talentos, me gusta practicarlos, hacerlos todos", informó.

Previo a ¿Quién le teme al lobo feroz?, Bárbara tuvo la oportunidad de trabajar en distintas obras de la región.

"Estuve en Un cuento de Navidad, Aladino, 100 años de magia, This is Me y otros montajes.

Además de estudiar el tercer grado de primaria, Bárbara toma cursos de actuación y de canto, desde hace tiempo.

"En la escuela me han apoyado en todo para que yo pudiera irme a Ciudad de México junto con mi familia", resaltó.

Zuñiga destacó que le gustan varias cantantes, pero en especial Yuridia y Ángela Aguilar.

"Me sé varias melodías de ellas. De igual manera les comparto que el hip hop me encanta".

Bárbara Zúñiga le dio las gracias a sus paisanos por apoyarla en redes sociales.

"Les doy las gracias a todos; en especial a mi colegio, a mis compañeros, y a mis maestros".