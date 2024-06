Lagunera cuento de

Las oportunidades llegan, siempre y cuando la perseverancia sea un conducto para poderlas recibir, eso lo sabe bien una lagunera.

Sonia Monroy es una actriz y cantante que dejó hace más de una década su tierra con el fin de buscar sus sueños profesionales.

Sonia formaba parte de la obra Aladdin que se presentaba en el Teatro Telcel de la CDMX. Antes de que terminara la temporada, realizó un casting virtual para la misma puesta en escena, pero en su versión estadounidense y sorpresa... se quedó.

La joven ha llevado en alto el nombre de la región en Estados Unidos y Canadá. Recién volvió a su querida Comarca para disfrutar de unas merecidas vacaciones y acudir a El Siglo de Torreón para hablar de sus logros.

"Fue una experiencia maravillosa (estar en Aladdin de EUA). Jamás lo imaginé, aunque si llegaba a soñar que podría viajar por el mundo haciendo teatro musical y miren, se me cumplió. Nos fuimos con Aladdin la obra que está en Broadway, que meses atrás se fue de gira por distintos lugares de Estados Unidos y Canadá".

Pero, ¿Cómo logró ser parte del musical de Disney?, ella misma lo reveló con una sonrisa de oreja a oreja.

"Yo estaba todavía en la Ciudad de México en la obra con Aladdin en español. Estando ahí, realicé audiciones para la compañía en Estados Unidos. Me dieron aprobación y me dijeron que si me necesitaban, me hablarían. Al terminar dicha obra, tomé vacaciones y cuando menos pensé, recibí un correo donde me decían que si estaba disponible para realizar el tour de Aladdin por Estados Unidos y de inmediato les di el sí".

Sonia informó que ya involucrada en el montaje norteamericano, se preparó mucho más, ya que su actividad era algo distinta a la que llevó a cabo en Aladdin México.

"Estaba como ensamble, la parte corporal de la obra. Hacía muchos personajes durante el proceso de la obra. Canto, bailo y actúo en la historia. En México yo era 'swing', o sea, quien se encarga de hacer todos los personajes femeninos. Si llegaba a pasarle algo a una de las actrices, yo tenía que entrar al quite".

Luego de su entrada a Aladdin de Estados Unidos, la actriz mencionó que pasó por retos distintos a los que vivió en la Ciudad de México.

"Personalmente, el proceso fue distinto porque ahora la obra estaba en inglés. Me aprendí toda la obra en ese idioma. Ya me la sabía, pero cada producción tiene un toque distinto", mencionó.

Sonia contó a El Siglo que vivirá eternamente agradecida con Aladdin por todas las satisfacciones que le ha dado, tanto profesionales, como personales, ya que estando en la historia conoció también el amor.

"Aladdin me ha dado muchas cosas. También conocí a mi pareja, me permitió viajar. Me hizo crecer en mi carrera. Le estaré siempre agradecida".

Sonia reveló que cuenta con una amplia trayectoria, ya que además de Aladdin, se le ha visto en otros montajes.

"He participado en obras profesionales como Cats, Sweeney Todd, Violinista en el Tejado, El Sello Escarlata, Jekyll & Hyde, El Mago de Oz, Amor Eterno el musical, y Dance, Sing, Jazz, entre otros", sostuvo.

Por otro lado, la entrevistada expresó que el teatro musical es su gran pasión.

"Me fascina contar historias a partir de un texto, de un movimiento o a través de la voz. Cuando las palabras ya no alcanzan a describir lo que sientes, lo mejor es bailar o cantar. El teatro es completamente en vivo y no hay nada igual a ello".