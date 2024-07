Lagunera Cristina Rodlo se impone en Premios Aura

El talento lagunero continúa traspasando fronteras y llegando a todos lados.

Además de "Pato" Safa, la actriz lagunera, Cristina Rodlo, brilló en la entrega de los Premios Aura ocurrida el pasado 3 de julio en la Ciudad de México.

Cristina recibió la distinción de Talento hispano internacional durante la premiación, en donde también acaparó miradas por su atuendo diseñado por Alfredo Martínez. Tras recibir el premio, Rodlo ofreció unas palabras al público.

"Gracias por crear estos premios, por unirnos aquí y por apoyar las series. Ojalá este sea el inicio de una mayor unidad entre nosotros como industria latina para poder crear diferencia en todo el mundo", comentó.

En febrero pasado, Cristina brilló en la serie, Halo, que produce Steven Spielberg. En la trama, Rodlo encarna a "Talia Pérez", un soldado que se incorpora a las filas de Master Chief.

En declaraciones al diario El Universal, la lagunera informó que trabajar en la serie inspirada en los famosos video juegos era un gran paso en su carrera, pero también lo ve como una manera de enviar un mensaje de unidad.

"Si no avanzamos, si no hacemos las cosas unidos, no vamos a poder hacer nada como sociedad. Para mí, esto se transmite a la situación actual del mundo, estamos tan divididos que creo que lo único que va a ocurrir si seguimos así es la destrucción del ser humano", mencionó.

A la lagunera se la ha visto en otros filmes como Miss Bala, El vestido de la novia, Nadie sale con vida y Perdida. En series ha figurado en El Vato, 2091, Vuelve temprano o The Terror.

Imparable. 'Pato' disfruta grabar videos musicales. El más reciente fue uno de Alemán y Gera MX, aquí en La Laguna.