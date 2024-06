La cantante lagunera, Berenice Favela, tiene hambre de triunfo, pero sobre todo de conectar con la gente por medio de su música. La joven, oriunda de Gómez Palacio, visitó el programa El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón, cuyo objetivo es apoyar el talento de la localidad. Tras interpretar temas como El espejo, la artista se describió en tan solo unas palabras.

“Soy una aficionada porque así empezó todo este sueño musical. Primero inició como diversión y ahora me dedico 100 por ciento al cantar. “Se me han abierto puertas de muchos lugares; a veces trabajo de miércoles a sábado o de martes a domingo. Soy mamá y bueno, tengo que compaginar ambas labores”, comentó. Recordó “Bere”, como le dicen sus amigos, que siendo niña, el talento ya se encontraba dentro de su propio hogar. “Lo que pasa es que mi papá es músico.

Estaba yo muy niña y veía instrumentos en la casa. Luego él tomaba la guitarra y me decía ‘ven cántame esta canción’. A los ocho años mi hit era la canción de Te quedó grande la yegua (Alicia Villarreal).

“Cuando llegué a los 20 años de edad me invitaron a cubrir en un evento a una amiga que no iba a poder asistir y pues a partir de ese momento ya no he parado en la música, salvo en los tiempos de pandemia”, recalcó.

Por ahora, Favela interpreta covers; sin embargo, en un futuro planea grabar canciones de su inspiración o de autores laguneros.

“Hemos versionado canciones viejitas al norteño adaptándolas con nuevos estilos. Deseo más adelante grabar mis canciones, es también una meta que quiero alcanzar”, relató. La chica informó que ha cantado en diversos sitios de toda la Comarca Lagunera y espera en los próximos meses poder salir a otros estados de la República Mexicana.

“Canto más en Torreón, aunque luego me toca en Gómez Palacio, en un sitio del centro y hasta de repente en Lerdo. Yo nací en Gómez, orgullosamente de esta ciudad.

Lo que comenzó por diversión, es ahora su labor principal: cantar (EL SIGLO DE TOIRREÓN / VERÓNICA RIVERA)

Les cuento que también me encanta ir a Lerdo a comer elotes, soy elotera de corazón”. Por otro lado, Berenice manifestó que hace poco estuvo en un evento organizado por sus amigos de Rafa y los tóxicos.

“Quiero mucho a Rafita, me hizo la invitación en abril. Me encanta convivir en el escenario con él porque es todo un ‘showman’.

Cuenta con bastante energía y eso lo transmite”, relató sonriente la entrevistada. Berenice Favela aconsejó a los laguneros que luchen siempre por sus sueños y que sean persistentes en todo lo que hacen.

“Desde mi experiencia les digo que no se rindan. Estoy experimentando cosas muy bonitas gracias a la música porque es algo que me gusta hacer.

“Lo que decidan realizar, sean constantes. Échenle ganas porque sí se puede, yo me di cuenta de que la perseverancia te abre puertas”, contó.