Laguna de Coahuila suma 1,492 casos de dengue y 18 fallecimientos

El estado de Coahuila suma 4,524 casos de dengue confirmados por laboratorio y de ellos, 1,492 se concentran en la región Lagunera.

En la entidad, la tasa de incidencia por cada 10 mil habitantes es de 13.9.

De acuerdo a información oficial de la Secretaría de Salud estatal, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 contabiliza 999 infecciones con una tasa de incidencia de 11.0; son 604 mujeres afectadas y 395 hombres. Del total de casos, 823 son de Torreón mientras que en Matamoros suman 156 casos y en Viesca hay 20 infecciones. La medida de edad en esta oficina jurisdiccional es de 35.2

En la Jurisdicción Sanitaria No. 7 hay un acumulado de 493 casos positivos de dengue con una tasa de incidencia de 26.7, rebasando la media estatal. Se trata de 292 mujeres y 202 hombres. Del total de casos, 271 corresponden a Francisco I. Madero y 222 a San Pedro de las Colonias. La media de edad en esta jurisdicción es de 33.4

En todo el estado, son 2,590 mujeres que fueron diagnosticadas con dengue y 1,934 hombres. Son 2,803 casos clasificados como Dengue No Grave (DNG), 1,608 diagnosticados como Dengue con Signos de Alarma (DCSA) y 113 como Dengue Grave (DG). La media de la edad en todo el Estado es de 33.2

Defunciones y Hospitalizaciones

Al viernes 22 de noviembre de 2024, en Coahuila se notificaron 33 defunciones por dengue, de las cuales, 18 corresponden a La Laguna. Son 10 de Torreón, 5 de San Pedro y 3 de Matamoros.

En cuanto al número de casos reportados probables y confirmados hospitalizados, la Secretaría de Salud del Estado, registra a dicha fecha 40. En la Jurisdicción Sanitaria No. 6, son 4 en el Issste de Torreón, 3 en la clínica No. 18 del IMSS de Torreón. 2 en la clínica No. 81 del IMSS de Matamoros y 2 en el Hospital Integral de Matamoros. Este martes, Carlos Acevedo, director del Hospital General de Torreón, informó que había una joven de 34 años y un niño de 45 días de nacido hospitalizados por dengue, con un estado de salud grave.

En la Jurisdicción Sanitaria No. 7, al 22 de noviembre se reportaron 4 hospitalizaciones en la clínica No. 21 del IMSS y 2 en el Hospital General de San Pedro.