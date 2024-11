La última entrevista de Silvia Pinal a El Siglo

La actriz, Silvia Pinal, falleció el día de hoy a los 93 años tras varios problemas de salud que la aquejaban.

Enrique Guzmán comentó este jueves a la prensa que Silvia estaba luchando por su vida, ya que no se quería ir aún.

El 2 de mayo de 2005 Silvia presentó la obra Debiera haber obispas, en el Teatro Nazas, mismo día que se publicó en esta casa editora la última entrevista que nos brindó en exclusiva. Aquí le dejamos fragmentos de la plática.

-¿Silvia Pinal se ha imaginado alguna vez siendo presidenta de la República?

-No, no ha sido una de mis aspiraciones. He sido senadora, asambleísta, diputado, creo que con esas tres cámaras cumplí muy bien mi papel. Trabajé mucho, la gente me quiso, yo los quise también, ya está cubierta mi parte política. Fueron nueve años de entrega, de trabajo y a estas alturas yo preferiría no regresar y menos como está la situación actual de la política.

-¿A lo largo de su carrera ha tenido que luchar contra el machismo imperante de México?

-Pues mire, en la política sí lo resentí porque el hombre es fuerte, es el que decide, el que designa, el que hace las cosas y la mujer la que queda siempre en segundo término. Claro que aprende uno a defenderse, a demostrar que también uno tiene capacidades y poco a poco se va imponiendo. Yo me impuse poco a poco y mi final en la cámara fue muy agradable; conforme fueron pasando los meses y vieron que trabajaba y era muy entregada me respetaron y ya me fue muy bien, pero sí se siente el machismo.

-¿En qué cosas es rica?

-Soy rica en amistades, soy rica en cariño de la gente, cariño de mi familia, soy rica en el éxito que he tenido en mi carrera, soy rica en salud, soy rica en vitalidad gracias a Dios y a mi madre por supuesto. Entonces yo me siento muy bien, en muchas cosas me siento muy rica.

-¿Y en qué es pobre?

-Pues bueno, sería yo pobre en tiempo libre para disfrutarlo, sería yo pobre para haber tenido a lo mejor más tiempo para mi familia, para mis hijos, pues siempre son pocas las horas que puede uno dar.

-¿Una artista nace o se hace?

-Se puede nacer y se puede hacer

-¿Usted nació artista?

-Yo nací artista y me siento muy contenta de haber nacido artista, no tuve dudas de ninguna especie.

-¿Cuándo estará lista su autobiografía?

-Ya pronto, yo creo que después de esta obra necesitaré empezar a escribir.