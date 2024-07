conmueve con serenata en

Celine Dion tuvo un regreso triunfal el viernes con una actuación muy pública: el gran final de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París desde la Torre Eiffel.

Casi dos años después de revelar su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, Dion cantó "Hymne à l'amour" (Himno al amor) de Edith Piaf como el final del espectáculo de aproximadamente cuatro horas. Su aparición había sido objeto de especulación durante semanas, pero los organizadores y los representantes de Dion se habían negado a confirmar si iba a actuar.

En una página dedicada a las contribuciones de Dior a la ceremonia de apertura, la guía de medios se refirió a "una estrella mundial, para un final puramente grandioso y magníficamente brillante".

Dion llevaba ausente de los escenarios desde 2020, cuando la pandemia de coronavirus obligó a posponer su gira a 2022. Esa gira finalmente se suspendió a raíz de su diagnóstico.

SU CONEXIÓN CON FRANCIA Y LOS JO

Para la actuación del viernes, el atuendo de perlas de Dion fue diseñado por Dior. En declaraciones a la televisión francesa, la directora de diseño y vestuario para ceremonias del comité organizador de París, Daphné Bürki, recordó el entusiasmo de Dion por la oportunidad.

"Cuando llamamos a Celine Dion hace un año, nos dijo que sí de inmediato", dijo Bürki.

Dion no es francesa, la francocanadiense es de Quebec, pero tiene una fuerte conexión con el país y los Juegos Olímpicos. La lengua materna de Dion es el francés, y ha dominado las listas de éxitos en Francia y otros países francófonos. (También ganó el Festival de la Canción de Eurovisión de 1988 con una canción en francés... representando a Suiza.) Y al principio de su carrera en inglés, incluso antes de My Heart Will Go On de Titanic, fue elegida para interpretar The Power of The Dream, el tema principal de los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996.

LADY GAGA, LA SORPRESA DEL DÍA

Lady Gaga ofreció una actuación deslumbrante como primer acto musical durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque todo fue pregrabado.

La artista ganadora de un Grammy y un Oscar inició su actuación en unas escaleras frente al río Sena, cantando Mon Truc en Plumes en un homenaje a la bailarina, actriz y cantante francesa Zizi Jeanmaire. La acompañaba un grupo de ocho bailarines que portaban abanicos de plumas rosadas, todos vestidos con trajes de Dior. Despúes Gaga tocó el piano.

"Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con los franceses y con el canto de música francesa; lo único que quería era crear una actuación que alegrara el corazón de Francia, celebrara el arte y la música franceses, y, en una ocasión tan importante, le recordara a todos de una de las ciudades más mágicas del mundo: París", escribió la cantante en X después de su actuación.

Gaga actuó durante aproximadamente una hora antes de saludar a los fans mientras se alejaba.

La aparición de Gaga fue una sorpresa, ya que no figuraba en un programa proporcionado a los medios con anticipación, pero se rumoró mucho después de que la cantante y actriz fuera vista en París.