La teoría sobre Adrián Marcelo como futuro gran conductor de Televisa que quedó arruinada

Adrián Marcelo ya era conocido por su personalidad polémica antes de ingresar a La Casa de los Famosos, pero su comportamiento dentro del reality show ha intensificado aún más las controversias que lo rodean.

La creciente inquietud entre los seguidores del programa ha llevado a muchos a pedir su expulsión debido a sus disputas y actitudes conflictivas con otros participantes.

En las redes sociales, ha surgido un rumor cada vez más fuerte de que Adrián Marcelo podría estar recibiendo protección especial de la producción de La Casa de los Famosos México 2. La especulación se basa en el hecho de que, a pesar de sus comportamientos controvertidos y de sus enfrentamientos con compañeros, no ha enfrentado sanciones significativas.

Esta aparente inmunidad ha generado dudas sobre un posible favoritismo por parte del equipo de producción, lo que ha agitado aún más la opinión pública.

¿A Televisa le salió mal?

Además, otro rumor que circula en las redes sociales sugiere que Televisa tenía planes para Adrián Marcelo como futuro conductor de uno de sus programas.

Sin embargo, las recientes controversias han puesto en duda su futuro en la televisora. Inicialmente, Marcelo era visto por muchos como un candidato prometedor para ganar el reality show, pero su desempeño ha desafiado las expectativas y ha puesto en entredicho su papel en la cadena.

Un hilo en X (anteriormente Twitter) reveló que Televisa podría haber buscado utilizar a Adrián Marcelo de manera similar a como lo hizo con Omar Chaparro en Big Brother 2, con la intención de convertirlo en un 'conductor carismático'.

No obstante, parece que estos planes no salieron como se esperaba, ya que el estilo de humor del influencer ha resultado ser demasiado polarizante para la televisora. La situación ha resaltado que, a pesar de su popularidad inicial, Adrián Marcelo no ha logrado construir una reputación sólida y favorable en el mundo televisivo.