La situación de seguridad en Torreón 'no es un tropezón, ni una turbulencia: alcalde de Matamoros

“Lo que pasa en Torreón, no es una turbulencia, no es un tropezón en el tema de seguridad, creo que Torreón no ha estado ni un segundo inseguro, al contrario, se ha reforzado por parte del Estado, el alcalde de Torreón ha hecho su tarea, lo cual permite que en el municipio más grande de la Laguna, exista la tranquilidad y la seguridad, de que no va a entrar en ninguno de sus formatos la delincuencia organizada y mucho menos a Matamoros”. declaró el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López.

Como el resto de los alcaldes de la Laguna, Ramírez López estuvo presente en la reunión de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, la cual tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Torreón y luego de la incertidumbre que se generó, tras la polémica por el retiro del Grupo de Reacción Torreón de la Dirección de Seguridad Pública y las renuncias de alguno elementos de la corporación municipal, se dejó en claro que la coordinación entre el Estado y los municipios, así como con la federación continuará.

El alcalde de Matamoros, manifestó que, los acuerdos que se tomaron en la reunión de seguridad impactara muy positivamente a su municipio, ya que siempre ha habido respeto a la autonomía en cada uno de los 38 municipios del estado y existe mucha coordinación y voluntad con el estado.

“Siempre ha puesto el interés en que todos los municipios tengamos una sola estrategia de seguridad, en donde exista la coordinación, él lo acaba de decir muy claro, la seguridad no se politiza y eso nos ha permitido a todos los alcaldes tener la seguridad y tranquilidad que tenemos un gobernador que esta muy atento a los temas de la seguridad y no nada más en la estrategia o en el uso de la fuerza, sino que en el uso financiero que nos brinda, eso nos permite a nosotros como alcaldes tener la tranquilidad de que tenemos el respaldo”.

Con relación a la incidencia delictiva, el edil dijo que siempre ha reconocido que en si hay un problema de narcomenudeo, pero no es ajeno solo de Matamoros, sino que es una situación que se presenta en todos los municipios del país, pero aseguró que se está trabajando en el tema de las adicciones, de prevención del delito y en la proximidad social.

“Eso nos pone a todos los municipios como los mejores de México y el gobernador puede poner la frente en alto que se tiene resultados en el tema de la seguridad, porque estamos trabajando también con el Ejercito, con la Guardia Nacional, con las fuerzas de seguridad del Estado y nosotros como municipio estamos trabajando para atacar el narcomenudeo”.

Ramírez López que ha habido decomiso de droga, “como nunca antes en la historia”, incluso se tienen los indicadores más alto de decomiso de droga, ya que principalmente en la anterior administración se “disparó” el problema y si ahora los indicadores por ese delito son altos, es por que se está trabajando, por que los ciudadanos tienen confianza en las autoridades, en las corporaciones y se atreven a denunciar.

Manifestó que en promedio se tienen de 7 a 8 detenciones por narcomenudeo por semana, solamente por la Policía Municipal y cuando empezó su administración eran 20 o más. A parte los aseguramientos que reporta la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado.