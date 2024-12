La reforma electoral de Sheinbaum, ¿Qué contendrá y qué sucedió con la de AMLO?

El siguiente año, la Constitución Mexicana tendrá nuevos cambios, como parte de las propuestas que enviará al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum, una de ellas, será la reforma electoral.

Si bien Sheinbaum ha mencionado que planea eliminar la reelección, este lunes la mandataria ofreció más detalles de lo que contendrá la reforma, luego de que este 2025 se realicen las primeras elecciones de jueces y el presente 2024 el país tuviera el proceso más grande de su historia.

Esto luego de ser cuestionada sobre la falta de transparencia en las elecciones municipales, donde un reportero señaló se presentan nepotismo, falta de gobernabilidad y corrupción.

“Considerando que son planillas, se vota por el presidente (municipal) pero ahí en el paquete va el síndico, el regidor de Hacienda…”

La presidenta Sheinbaum respondió que una de las virtudes es que en las elecciones municipales también entran minorías y al final la gente elige a quienes van a acompañar al alcalde.

Recordó la ley electoral presentada por López Obrador, la cual no fue ni siquiera votada en comisiones.

Quedando a discutirse el financiamiento a partidos políticos; el costo de las elecciones en México; los plurinominales y cómo se deciden las listas que lo integran…

Planteó que no debe haber reelección, que no haya listas y haya "otro tipo de representación", que no haya nepotismo, que no tuvieran financiamiento público los partidos políticos, el gasto del Instituto Nacional Electoral y más.

El próximo año, Claudia Sheinbaum se reunirá con los consejeros del INE para abordar el gasto planeado para las elecciones de 2025.