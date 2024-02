La razón por la que Helena Rojo quería a Torreón

Helena Rojo, fallecida ayer, tenía bastante aprecio a Torreón y la razón la reveló en una entrevista que ofreció en 2016 a El Siglo de Torreón previo a su visita con la obra Las muchachas del club, que estuvo en el Teatro Nazas el 27 de noviembre de dicho año.

“Estoy muy feliz de ir a Torreón porque es la tierra de mis padres. Además, siempre me reciben con mucho cariño”, decía vía telefónica.

En esa charla, la primera actriz Helena Rojo se mostró muy agradecida con sus seguidores, ya que sabía que eran los culpables de que a ella nunca le faltara el trabajo.

“Gracias a Dios tengo trabajo todo el tiempo, es maravilloso. Agradezco mucho al público porque si no le gustara mi labor los productores no me llamarían, entonces mientras el público me acepte seguiré trabajando, pero eso sí, no quiero morirme en un escenario”, aclaró.

El mismo 27 de noviembre de 2016; Helena partió la tradicional Rosca de Reyes con el fin de que “El Defensor de la Comunidad” lanzara un especial de Reyes el 6 de enero de 2017.

(ARCHIVO)

Rojo comió rosca junto a Norma Herrera, Julissa y Benny Ibarra; quienes formaban parte de Las muchachas del club, obra que tuvo una muy buena acogida por los laguneros.

Helena Rojo murió este tres de febrero a la edad de 79 años.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México confirmó el deceso en sus redes sociales.

“@ANDIMexico comunica el fallecimiento de la socia intérprete Helena Rojo. Actriz con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Nuestras condolencias a familiares y amigos”, posteó.