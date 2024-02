El año pasado, Susana volvió a la música gracias a “Yiyo” Nájera. Él la convenció de que grabara dos temas en el disco que realizó el también maestro en homenaje a la Cumbia Lagunera.

Fue el 14 de abril de 2023, cuando Susana se reunió con “Yiyo” y Alfonso Muruaga para grabar un cover de Si tú te vas y un popurrí de Chicos de Barrio. Esa vez, prometió que en 2024 retornaría a los escenarios y prometió que revelaría todos los detalles en exclusiva a El Siglo de Torreón, promesa que ya no pudo cumplir.

En aquella ocasión, Susana comentó a “El Defensor de la Comunidad” que sí deseaba volver con todo a la música. Detalló que aceptó ser parte del disco tributo a la cumbia porque, "está hecho entre hermanos", refiriéndose a la amistad que había entre todos los involucrados.

"Extraño mucho volver, ahorita tengo cortas las alas. Espero que Dios me permita retornar en unos meses. Cuando uno es músico o cantante, en verdad que no te puedes alejar de una u otra de estas actividades. Sé que me extrañan y yo los extraño también".

En cuanto a las mujeres que interpretan cumbias en la Comarca Lagunera, Ortiz opinaba que todas hacían un buen trabajo.

"La verdad, es que el público es lo importante. No me creo ni la diva, ni soy la importante, ni nada, pero sí les digo algo... cuando yo subo al escenario yo lo doy todo para mi público, ahí me desahogo y hago lo que quiero.

"Las personas me respetan y yo las respeto. Todo en la vida tiene su tiempo, pero yo todavía no me voy, así que cálmense chicas", dijo entre risas y añadió que también respeta a las demás cantantes, "este es un trabajo muy difícil y más cuando uno es mujer y somos mamás, amas de casa y demás".

Susana Ortiz falleció hoy domingo por complicaciones de salud.

La promesa que no pudo cumplir Susana Ortiz