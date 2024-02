La prohibición de vapeadores sí es una alternativa para evitar las adicciones: CIJ Torreón

La iniciativa del gobierno federal de prohibir el consumo de los vapeadores, o cigarros electrónicos, es positiva y llega en buen momento, valoró la directora del Centro de Integración Juvenil de Torreón (CIJ), la licenciada Cecilia Martínez López.

Para la experta en el tratamiento de adicciones, las leyes que se promulgaron para evitar el consumo del tabaco sí fueron efectivas, porque se generó conciencia sobre el daño que causa al organismo la nicotina.

Los hábitos han cambiado y ahora la gente no fuma en espacios cerrados, o en el avión como solía ocurrir antes.

“El 13 de enero del año pasado apareció la reforma de la Ley Antitabaco porque en esta había un hueco donde no estaban considerados los vaporizadores, dispositivos electrónicos, y eso generó en todos los lugares una controversia, porque como el vapor no huele, se cree que no hace daño”, lo cual no es así.

En mayo de 2022 el gobierno federal emitió el decreto mediante el cual “Se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas”.

Y el lunes 5 de febrero pasado, el presidente de la república expuso 18 reformas constitucionales, entre las cuales propone prohibir definitivamente la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarros electrónicos o vapeadores.

Martínez López confirmó que “hoy día ya sabemos que todo dispositivo o vaporizador está prohibido por la Comisión Federal de Protección y riesgo sanitario y se incluyó en la reforma de ley del año pasado, entonces ¿qué quiere decir esto? Pues que estos dispositivos que no tienen ningún beneficio para las personas, ni siquiera se está usando como un tratamiento alternativo para dejar de fumar, entonces los daños y consecuencias de los dispositivos siguen siendo igual de graves que los del tabaco tradicional”.

La intención es que tengamos un país libre de humo, “libre de humo de tabaco, libre de humo de marihuana, libre de vapor, porque la gente todavía tiene baja percepción de riesgo y es una labor que estamos haciendo en los Centros de Integración Juvenil”, expresó.

Aseguró además que el incremento de los impuestos como el del tabaco, sí ha sido efectivo para reducir su consumo, además de que la percepción en el adolescente sobre los riesgos de consumirlo es más alta que hace diez años.

“Creo que es una iniciativa que va a valer la pena, estamos a tiempo de aplicarla, que si bien no va a ser la solución como lo sabemos, ayudará”, expresó al comentar que la ilegalidad continuará distribuyendo los cigarros electrónicos, como ocurre con otras drogas.