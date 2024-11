La polémica entre Yeri MUA y Paola Rojas: ¿por qué la periodista eliminó su entrevista?

En abril de 2023, Paola Rojas entrevistó a Yeri MUA para su proyecto en N+, un encuentro que rápidamente generó controversia debido a las revelaciones personales de la influencer veracruzana. Sin embargo, días después, Rojas eliminó el contenido de sus redes sociales, lo que desató aún más críticas y confusión entre sus seguidores. Más de un año después, la periodista habló sobre las razones detrás de su decisión en el programa De Primera Mano.

Rojas explicó que Yeri MUA fue blanco de ataques masivos tras la publicación de la entrevista, algo que la preocupó profundamente.

“Yeri MUA es una chava muy sexy que muestra mucho su sensualidad. Entiendo que eso sea polémico, pero, de pronto, la ven muy voluptuosa y asumen cosas que no son”, comentó Rojas, refiriéndose a los prejuicios hacia la influencer.

Durante la conversación, Yeri MUA confesó haber tenido una adicción a las cirugías estéticas, una revelación que, lejos de generar empatía, provocó una avalancha de comentarios negativos.

“Ella me compartió algo muy valioso: reconoció que tenía una adicción a las cirugías. Me dijo: ‘Me tardé mucho en entender que lo que yo tenía era un vacío emocional que no se iba a curar con más busto’”, relató Rojas.