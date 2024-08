La pantera negra de Myke Towers

Myke Towers lanza ha lanzado La pantera negra, su sexto álbum de estudio, en donde explora sus orígenes musicales y los sonidos con los que inició su carrera hace casi una década. Esta disponible a través de Warner Music Latina en todas las plataformas.

De acuerdo con un comunicado, en la producción, Myke regresa a su centro y los ritmos con los que conquistó a sus primeros fans, el rap y el reguetón, al tiempo que rompe con los estereotipos en la música latina.

“La pantera negra es un regalo para quienes han estado desde el día uno. En este disco quise regresar a mis inicios, a mi esencia, a lo que verdaderamente me gusta hacer musicalmente.

“ Este álbum representa madurez, las experiencias que he vivido me han permitido expandir mi vocabulario, algo que ha evolucionado mi lírica, mis barras. Fueron meses de trabajo y largas horas en el estudio con Full Harmony, Benjamin Lasnier y Ovy On The Drums”, dice Myke Towers en la misiva.

Líricamente, el álbum presenta a un Myke maduro, demostrando su evolución lingüística y su destreza compositiva a través de 20 canciones.

Musicalmente, la estrella puertorriqueña reafirma su crecimiento y el arduo trabajo en el estudio junto a productores de la talla de Full Harmony, Benjamin Lasnier y Ovy On The Drums.

De la producción se desprende Adivino, el primer sencillo y con el que da a conocer el álbum, una innovadora y contundente colaboración con Bad Bunny, la cual debutó en el número 12 del Global Chart de Spotify.

La producción incluye contundentes colaboraciones con artistas que dominan los charts como el español Omar Montes en Dinero y fama, y el mexicano Peso Pluma, para el tema Se te nota. La colaboración con La Doble P vino acompañada de un videoclip que se encuentra ya disponible en YouTube, dirigido por Filmheadz.