La nueva película del director Luca Guadagnino (Call Me By Your Name, 2017), y protagonizada por Zendaya, Josh O' Connor y Mike Faist ya tiene calificación de la crítica.

Hablamos de la cinta Challengers, la cual es descrita como una comedia dramática deportiva romántica.

La trama de este largometraje sigue a un campeón de tenis del Grand Slam que se inscribe para competir en un nuevo challenger contra el examante de su esposa y entrenadora.

Esta película es muy esperada y todo indica a qué será muy recibida por el público, ya que de parte de la crítica especializada ha recibido una calificación de 95% de aprobación basada en 94 reseñas.

La cinta llegará a cines de México el 25 de abril.

La nueva película de Zendaya ya tiene calificación de la crítica