La Navidad suena a Primeritos de Colombia

Entre el olor a heno, musgo y gobernadora, además de luces brillantes o coloridos listones, Los Primeritos de Colombia ofrecieron una presentación muy navideña, en la que dejaron claro que el apoyo de sus fans ha sido vital en sus dos décadas de carrera.

Pero, ¿Dónde fue esta presentación que alborotó a los laguneros?, pues en el mismísimo Mercadito Navideño, que desde hace más de 70 años ha sido un referente local en estas fechas.

Los músicos se reunieron ahí para grabar una edición especial del programa El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón, cuyo objetivo es apoyar al talento regional.

Alrededor de las 11:30 horas llegaron los artistas al mercadito. Quienes ya andaban de compras en los pasillos, se detenían para preguntarles a los músicos qué hacían.

Algunos de ellos, contestaron que se alistaban para tocar, así que los marchantes no dudaron en quedarse y hasta invitaron a más personas.

"Vente hermana, van a tocar Los Primeritos aquí en el mercadito", dijo una vendedora de heno a través de una llamada telefónica.

Ya con bastante público, Los Primeritos de Colombia comenzaron su participación entregando uno de sus clásicos, La Guaracha Sabrosona.

Una niña sacó los pasos prohibidos, mientras que dos abuelitas y más laguneros se pusieron a bailar con "Risho" Luna, líder de la agrupación.

El ambiente estaba a todo lo que da, algo que tenía muy emocionados a los intérpretes, quienes celebrarán sus 20 años de carrera el 28 de diciembre en un antro del bulevar Revolución.

Antes de interpretar una rola navideña, Luna platicó con este diario y lo primero que compartió fue que han tenido un gran año.

"Ha sido un 2024 de mucha bendición. Hemos contado con el apoyo del público más que nada de La Laguna y de diferentes partes de México y Estados Unidos. Hemos tenido un año bastante productivo", contó Luna.

César del Río comentó que todos los integrantes tienen alguna historia relacionada con el mercadito navideño.

"Todos hemos venido a comprar series, heno o musgo. Hemos comprado hotcakes, tamalitos en la noche. Es una tradición familiar", informó del Río.

La mayoría de los Primeritos comentaron en la charla qué comerán la noche de este 24 de diciembre.

"Carne asada con frijoles charros vamos a cenar", dijo "Risho" y luego los demás mencionaron en su cena tamales, cabrito asado, pozole, romeritos, pavo, pierna y, "cheves, muchas cheves".

Y justo el día de hoy, los músicos se tomarán un merecido descanso, y es que en diciembre no pararon de trabajar debido a los eventos navideños.

"Hoy no laboramos, pero mañana sí y hasta el 30, paramos de nuevo el 31 de diciembre para pasarla en familia y con nuestros seres queridos".

Por su parte, Harold Iván Luna, director musical de Primeritos, recordó un regalito muy especial cuando era niño y vivía en la colonia Primero de Mayo.

"Me acuerdo que estaba con un amigo que falleció y estábamos en mi casa. Subimos y estaba una sabana en una bañera y ahí estaban los juguetes que había pedido. Sin querer los encontramos".

Emmanuel Zorrilla, uno de los integrantes más recientes, también compartió momentos especiales navideños de su infancia.

"Dicen que me portó mal y que por eso me dan carbón, pero es broma, sí me portó bien. Mi papá, cuando era infante, me dio de regalo una consola de PlayStation y fui muy feliz con mis videojuegos".

Por otro lado, "Risho" Luna informó que tienen una gran presentación en puerta.

"El sábado 28 de diciembre vamos a celebrar nuestras dos décadas de trayectoria en un antro del bulevar Revolución. Invitamos a toda la raza a que nos acompañe. Estarán Iniciadores CHdB y La Rebelión de Salinas".

Confirmó el entrevistado que han sido 20 años de éxitos, pero de igual manera de tropiezos.

"Es parte de crecer, de trascender. Lo bueno y lo malo llegan. Cuando hemos caído, nos levantamos más fuerte. La idea es ir escalando más. En 2025 queremos cantar en Estados Unidos".