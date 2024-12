¡La Navidad llegó! Famosos reviven sus regalos y momentos más mágicos de la época

El día esperado por muchos llegó.

Hoy es Navidad. Anoche las familias laguneras se reunieron para convivir, cenar y brindar.

Santa Claus o el Niño Dios dejaron sus regalos en este día que disfrutan al máximo los niños de la región y también los chavos o adultos. Estas fechas son de alegría, pero también hay quienes las viven con melancolía, sobre todo ante la pérdida de seres queridos.

Para festejar, el día de hoy le presentaremos anécdotas navideñas de varios famosos. Ellos recordaron regalitos o momentos muy especiales que pasaron durante su infancia, en varias entrevistas que dieron a El Siglo de Torreón.

El pasado 2 de octubre, la obra, Mamma Mia! se presentó con gran éxito en el Teatro Nazas de Torreón.

Antes de las funciones; Lisset, Mauricio Salas y Luja Duhart (Parte del elenco) visitaron El Siglo de Torreón para hablar del montaje y contarnos anécdotas navideñas.

La intérprete de Nada personal compartió que sus Navidades siempre fueron hermosas. “Disfruté al máximo estas epocas cuando era niña y adolescente. A mi no me gustaban las Barbies, prefería que me regalaran avalanchas o bicicletas”, contó entusiasmada.

En el foro de SigloTV, el actor, Mauricio Salas sonrió al recordar cuáles eran los juguetes que les fascinaba recibir en Navidad.

“De mis regalos favoritos de Navidad les platico que era muy feliz cuando me regalaron varios personajes de HeMan y los Amos del Universo y luego me dieron el Castillo Grayskull, en donde yo los ponía a todos para llevarlos por todos lados. Hace poco mi sobrino jugó con ellos y me dio bastante nostalgia”.

Continuó compartiendo sus momentos especiales con El Siglo de Torreón, el actor Juan Ángel Esparza, quien encarna al malvado “Julio” en El Ángel de Aurora.

“Más que regalos materiales, lo mejor era celebrar las Navidades en casa de mi abuela. Me emocionó al pensar en esos tiempos, y es que cuando eres niño hay muchas ilusiones en estas fechas como la llegada de Santa Claus”.

La actriz, Mónica Dionne, quien actualmente encarna a “Graciela” en la telenovela Las hijas de la señora García comentóque cuando llegan estas fechas añora momentos especiales que pasaba en casa de su abuela.

“Recuerdo la ilusión que daba celebrar la Navidad en casa de mi abuela. Los olores a chimenea, del pino y por supuesto el frío me llevan a esos pasajes bonitos de mi vida relacionados con las fiestas decembrinas, y es que los aromas pueden transportarnos a bastantes lados”.

Este año, ha sido muy exitoso para el argentino, Martín Ricca, ya que volvió a la TV con el melodrama Papás por conveniencia. Él mencionó que el mejor regalo que ha recibido es el cariño del público, en especial, del mexicano.

“Aquí en México la gente ha sido muy linda conmigo, me han otorgado bastantes regalitos, pero lo más importante es que me han dado su aprobación desde hace muchos años. Lo que sí les cuento es que cuando era niño, hubo un momento, en que la situación económica no era buena en casa, entonces mi mamá hizo mucho esfuerzo para comprarme unos tenis, pero me los regaló en el Día de Reyes”.

Lenard Vanderaa, actor español que empieza a destacar en México, tan es así que lleva dos novelas al hilo (Amor amargo, El precio de amarte), guarda un momento muy especial de cuando tenia pocos años de vida.

“Mis padres nos llevaron a mi hermano y a mi de sorpresa, en plena Navidad, a Bélgica"

“Fuimos a un parque de atracciones acuático. Cuando llegamos estaba todo nevado y hacía bastante frío, pero el agua de las piscinas estaba calientita. La pasamos muy bien, en familia. Nunca se me olvidará”.

Si alguien ha sido agradecido con su familia es Nicola Porcella, pues sabe bien que sus seres queridos lo ayudaron a cumplir sus sueños y a que lograra su preparación profesional, así que en esta Navidad, él menciona que son su mejor regalo.

“Siempre he valorado el esfuerzo que hicieron mis padres para sacarnos adelante. Los regalos materiales nunca fueron importantes. Lo que si me acuerdo es que yo quería un par de botines, así que mi mamá. con bastante esfuerzo ,me los compró y regaló en una Navidad”.