La naturaleza les 'arrancó' su patrimonio, familias de Boquillas de las Perlas en Viesca

Bastaron alrededor de tres horas para que familias del ejido Boquillas de las Perlas, en Viesca perdieran todo su patrimonio, tras la inundación que este miércoles se registró en la comunidad. Extraoficialmente se habla de al menos 60 viviendas con algún grado de afectación, algunas de ellas con techos y bardas derrumbadas, además de “toneladas de lodo” que arrastró la corriente.

Cuentan que, la contingencia se registró por el desborde de un ojo de agua que se encuentra a unos 4 kilómetros de distancia y la represa se alimenta de arroyos o quebradas que nacen en la Sierra de Jimulco, tras las intensas lluvias que durante toda la semana.

A las personas les parece increíble lo que vivieron el miércoles al medio día y todavía se pregunta cómo la naturaleza en muy poco tiempo terminó con el esfuerzo que les tomó muchos años para adquirir sus bienes.

La devastación se observa en los domicilios que se encuentran en la parte baja de la comunidad, en donde la fuerte corriente de agua apenas les dio la oportunidad a las personas, algunos apoyados por sus vecinos de ponerse a salvo.

Los vecinos comentan que hubo domicilios en donde el agua les llegó hasta el pecho, pero afortunadamente tomó un cauce natural, por lo que se extendió hacia las parcelas y el monte y una vez que bajaron los niveles, ya casi en la tarde- noche, regresaron para empezar a sacar algunas de sus pertenencias e iniciar con la limpieza, ya que al interior había “toneladas de lodo.

Mencionan que quienes tuvieron la oportunidad cargaron trailas “arrastradas” con tractores o con camionetas con refrigeradores, sillas, estufas, colchones y demás pertenencias a los domicilios sus familiares, en donde las afectaciones fueron menores. Los más desafortunados solo hicieron a un lado o apilaron sus pertenencias para iniciar con la limpieza.

Reconocen que, la misma tarde del miércoles, arribaron elementos de la Policía Municipal, Fiscalía del Estado, Policía Civil Coahuila y Policía Metropolitana, para apoyar a los damnificados, así como el personal de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para integrase a las labores, ya que se activó parcialmente la declaratoria de Plan DN-III-E y el Plan GN-A.

Para continuar con el apoyo a la ciudadanía, ayer jueves por la mañana arribó más personal de las corporaciones federales y se confirmó que en total se designaron 40 elementos de la onceava Brigada de la Policía Militar y otros tantos de Sedena, los cuales pertenecen a los cuarteles de Matamoros y San Pedro.

SOLIDARIDAD CIUDADANA

Como siempre ocurre cuando se presenta una tragedia, la solidaridad de los vecinos no se hace esperar, por lo que se organizaron para llevar alimentos, productos de limpieza, escobas, trapeadores y hasta habilitaron un centro de acopio para recibir prendas de vestir o cobijas, las cuales colocaron en la caseta de la Policía Municipal en mesas para que las personas se acercaran a seleccionar lo que les pudiera servir.

Incluso la persona que tuvieron la iniciativa de facilitar los artículos, entre ellos Emmanuel Durán hizo el llamado para que los mismos habitantes de la comunidad o de otros lados se solidarizaran donando víveres, ropa, calzado y de ser posible algunos muebles ya que sus vecinos perdieron todo y entre ellos hay muchas personas de la tercera edad.

LA CORRIENTE LLEGÓ BIEN FUERTE, DICEN VECINOS

“Mi nieto entró rápido y me dijo, abuelita hay viene el agua bien fuerte, pero como yo no veía que llovía, pues dije ¿pos cuál agua? Y todavía no alcanzaba a decir eso, cuando ya estaba completamente inundada y es que el agua venía mucha fuerza”, recuerda María Elena García.

La señora comenta que, para cuando reaccionó ya no tuvo oportunidad de reaccionar, por lo que la corriente, “se la andaba llevando”, pero los vecinos varones hicieron una cadena, para ayudarla a ponerse a salvo.

Mientras cuenta su experiencia no pudo contener el llanto ya que perdió todo incluso, sus vecinos le regalaron ropa y zapatos y aunque no quería desalojar su casa, su hija prácticamente la obligó para que se fuera con ella. Ayer apoyada por familiares y vecinos se abocaban a la limpieza de su casa, dice que no puede regresar ya que con ella vive otra hija que padece de insuficiencia renal y debido a que se le tiene que dializar, teme que “agarre” una infección por las condiciones insalubres en las que está su vivienda.

“Ayer en la tarde vino el alcalde, igual y con la gente pero hasta ahí, ahorita ya no se ha parado nadie, estamos prácticamente solos, les pedimos de la manera más amable que nos apoyen en lo más básico, por que todo en mi casa quedó inservible y no tengo ni donde dormir, mi colchón se me mojo todo”.

Martha es nieta de Tiburcio Méndez quien tiene 89 años de edad y tienen una discapacidad y cuenta que el techo de la cocina y algunas paredes se derrumbaron, así como unos tramos de la barda perimetral y agrega que, con el señor vive otra nieta, quien en ese momento se encontraba en el lugar, por lo que alcanzaron a ponerlo a salvo, pues de lo contrario el resultado hubiera sido fatal.

“Mi abuelito estaba aquí con una nieta y ella como pudo lo sacó, para allá para la orilla, por atrás del patio y luego llegamos nosotros y le ayudamos. Imagínese la fuerza que traía el agua que tumbó la barda, se llevó el portón y esa tapadera de la fosa, es una plancha de cemento (señala con su mano) y mire hasta donde quedó. Yo no he ido con los otros vecinos pero dicen que esta casa fue la que más se daño”

Algunas personas mencionan que, la casa de el adulto mayor fue la una de las casas más afectadas, ya que se encuentra en la calle principal en donde el agua corrió con mayor fuerza, incluso dicen que a los jóvenes que se metieron para ayudar a sacar algunas pertenencias del señor, el agua les llegaba casi al pecho.

“Son muchas cosas, por que se perdió todo y ojalá y nos pudieran ayudar con algo, aunque sea una cama para él, aunque no podemos pedir mucho por que vemos hay muchos afectados, pero ojalá y nos pudieran ayudar” comenta Martha.

A la orilla de la comunidad se encuentra la casa de la familia del señor Gabriel Hernández, a un lado hay unas parcelas y dice que no hubo “chanza” de salir por el frente, por lo que dirigieron al patio y rodearon por donde están las parcelas, ya que fue ahí donde se empezó a extender el agua y bajó un poco el nivel, lo que permitió avanzar hacía la casa de sus vecinos y con la ayuda de ellos alcanzaron a resguardarse en casa de ellos. Ahí permanecieron por algunas horas hasta que pudieron regresar para empezar a sacar el agua de los cuartos y mover los muebles.

“Se me lleno todo de agua, ahorita andamos terminando de limpiar y pos vamos a esperar a que se sequen las cosas a ver si jala el refri o lo estufa y acá en los cuartos pos a ver que sirve, aunque creo que no vamos a recuperar mucho”, dijo Gabriel.

VEN POCA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Las personas manifestaron que, el alcalde Hilario Escobedo de la Paz, llegó más o menos a las seis de la tarde, pero solo permaneció un rato y les dijo que se colocarían bordos en ciertos puntos y así evitar otro desborde, ya que las probabilidades de lluvia continuarán, pero ayer jueves era medio día y “todavía no veían nada”, incluso se mostraron incrédulos de que llegara el apoyo por parte de la Presidencia Municipal. “pos ya se va, ya no le interesa” dijeron.

En la Caseta de la Policía donde por iniciativa ciudadana se instaló el centro de acopio, se observó la llegada de dos unidades de la Secretaria de Salud ya que se dijo se colocaría un módulo de atención, luego arribó la directora de la Dirección de Seguridad Pública Cinthia Villa Espiricueta y las personas dieron que por más tarde llegaría algunas despensas y otros artículos por parte del municipio, incluso se afirmaba que otras vez acudiría el alcalde.