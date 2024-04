La 'Messimania' toma Monterrey

En los últimos años, el estado de Nuevo León ha logrado voltear los ojos de los amantes del futbol hacia el norte del país por el protagonismo que Rayados y Tigres han tomado en la Liga MX. Esta vez, el Monterrey se robará los reflectores de todo el mundo para ver cómo enfrentan a Lionel Messi y las súper estrellas del Inter Miami en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions.

Sin embargo, aunque será el primer partido oficial del astro argentino en suelo mexicano, no será la primera vez que visita la ciudad de las montañas.

Hace 18 años en el verano de 2006, con 19 años y toda una carrera por delante, el entonces jugador del Barcelona fue parte de un encuentro amistoso entre los blaugranas y los Tigres en el estadio Universitario, como parte de los festejos de 100 años de Cemex.

EL ARRIBO DE MESSI

Los 34 grados de temperatura con los que fue recibido el Inter Miami en su llegada a Monterrey, fueron un adelanto de la cálida bienvenida que tuvieron por parte de los cientos de aficionados que se acercaron al hotel en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Por supuesto, aunque de los dos camiones escoltados por policías descendieron figuras como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, los reflectores y la locura se desató cuando Lionel Messi apareció. Bajo cientos de gritos coreando su nombre y el famoso cántico 'Olé, olé, olé olé, Messi, Messi', el argentino campeón del mundo en Qatar provocó una emoción y una aceleración del ritmo cardiaco en los aficionados como nunca antes lo habían experimentado.

La "Messimanía" no conoce de colores ni escudos, ya que la admiración por el juego que despliega en la cancha provoca que en las calles de Monterrey ya no se vean únicamente camisetas de Rayados y Tigres, los acompañan fanáticos con el jersey de Newell's Old Boys, del Barcelona, de la Selección Argentina, del París Saint-Germain y por su puesto, del Inter Miami.

INTER MIAMI INTENTA DAR VUELTA

El golpe sufrido en Miami deja a Gerardo Martino sin margen de error contra un equipo que conoce muy bien, ya que -en su paso como entrenador de la Selección Mexicana- tuvo al Monterrey como base de su Tri.

"El partido no se trata de mí, sino de cómo juegue el Inter Miami. El año pasado ganamos la Leagues Cup, tuvimos la posibilidad de participar en esta competencia por primera vez, y nos gusta estar en esta instancia. El deseo que tengo es el mismo que mis jugadores: revertir el resultado y avanzar a la siguiente instancia", declaró el "Tata".

'TANO', FIEL A SU ESTILO GUERRERO

El director técnico de los Rayados, Fernando Ortiz, tuvo un enfrentamiento con Lionel Messi al terminar la ida de los cuartos de final en la Copa de Campeones de la Concacaf, derivado de sus declaraciones sobre que el Inter Miami sería beneficiado por el arbitraje.

Fiel a ese estilo guerrero que tuvo como jugador, volvió a enviarle un mensaje al astro argentino: No le tienen miedo.

"Somos Monterrey. Estamos en casa, con nuestra gente, y que Messi se preocupe por nosotros", aseguró el estratega.

"Monterrey no va a cambiar en nada. Va a salir a ganar y no piensa en la ventaja deportiva. No pienso en cuidar el resultado y vamos a proponer. No vamos a esperar a nada y, desde el minuto cero, vamos a ir por el resultado", agregó el "Tano".

Por su parte, el atacante Jordi Cortizo reconoció que "tenemos una oportunidad hermosa de darle una alegría a nuestra gente, contra un jugador al que nunca pensamos que íbamos a enfrentar".

El estadio BBVA estará repleto y los más de 53 mil aficionados que van a alentar al Monterrey tendrán la misión de hacer pesar su casa contra el campeón del mundo.