La Jurisdicción Sanitaria No. 6 atiende casi 6 mil casos de dengue

Atiende Jurisdicción Sanitaria no. 6 casi seis mil casos de dengue La Jurisdicción Sanitaria No. 6 atendió hasta noviembre de 2024 un total de 5 mil 914 casos de dengue no grave en los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca. Asimismo, se registraron 825 casos de dengue con signos de alarma.

La dependencia informó que, en Torreón, en total se registraron 4 mil 812 casos, de los cuales 876 fueron positivos. A noviembre de 2024, de los casos positivos, se lograron recuperar 867 personas, 9 permanecían activos y se registraron 10 defunciones.

Asimismo, el municipio de Matamoros registró 661 casos en total, 178 positivos y 3 defunciones.

Por su parte, en Viesca se reportaron 23 casos positivos de 164 que se contabilizaron y una defunción.

Por otro lado, la jurisdicción informó que este 2024 se atendieron 65 mil 126 casos de infecciones respiratorias agudas, 22 mil 442 de infecciones intestinales, 15 mil 898 por infección en vías urinarias, 5 mil 809 por hipertensión arterial, 5 mil 405 atenciones por diabetes mellitus, entre otras enfermedades.

A su vez, la Jurisdicción Sanitaria indicó que este 2024, el número de camas censables fue de mil 583, cifra 15.1 % mayor a las mil 375 camas que reportaron el año previo. Un aumento mayor se observó en las camas no censables, al pasar de 422 en 2023 a 772 en 2024 (+82.9%).

Por tipo de institución, en el sector privado se cuenta con 469 camas censables y 291 no censables; en los hospitales públicos se contabilizan 978 camas censables y 431 no censables; y en la Jurisdicción No. 6 se cuenta con 136 camas censables y 50 camas no censables.

La Jurisdicción Sanitaria No. 6, que abarca los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca, informó que en Hospitales y Centros de Salud de la Secretaría de Salud se cuenta con 291 médicos, 210 paramédicos, 557 personas en el área de enfermería y 310 personas en áreas administrativas.

Finalmente, la dependencia de salud informó que durante el presente año se invirtió en la conservación de las unidades operativas de primero y segundo nivel de la jurisdicción, ya que, señaló, las unidades continúan siendo blanco de vandalismo.

Por su parte, se dijo que las mayores inversiones están a cargo de la Jefatura Estatal, principalmente orientadas a la atención del programa de la Tarjeta de Salud Popular.

Sube atención por urgencia

Aumentan atenciones de urgencia en Hospital General Universitario Durante el año que recién concluye, el Hospital General Universitario atendió un 134.08 % más de urgencias médicas respecto a 2023.

Por otro lado, a excepción de los servicios de laboratorio, el resto de los servicios que ofrece la institución médica presentó datos a la baja.

Según información proporcionada por el Hospital General Universitario, durante este 2024 se atendió, en promedio, a 3 mil 530 personas por urgencias médicas, un 134.08 % más que las mil 508 que se registraron en todo 2023.

Durante este 2024, el Hospital Universitario brindó atención a 14 mil 599 personas en consulta externa, lo que representa una caída del 30.55 % si se compara con las 21 mil 020 consultas realizadas en el año previo.

Los mismos datos otorgados por la institución médica indican que las hospitalizaciones sufrieron una variación negativa del 3.87 %, al pasar de 3 mil 255 en 2023 a 3 mil 129 este 2024.

Otra área que recibió menos pacientes fue Imagenología, que disminuyó de 3 mil 360 atenciones a 3 mil 176 (-5.48%). Por otro lado, el laboratorio del Hospital Universitario atendió un 3.58 % más de personas, al recibir a 7 mil 209 pacientes durante este año. En 2023 fueron 6 mil 960.

El Hospital General Universitario cuenta con 57 camas censables y 30 no censables.

Este 2024, el HU atendió principalmente a personas que acudían por embarazo, insuficiencia renal crónica, sobrepeso y obesidad, fracturas, lesiones músculo-esqueléticas y colecistitis.

La dependencia de salud invirtió este 2024 en una máquina de anestesia, desfibrilador, monitor y dos videolaringoscopios.

Sin embargo, para mejorar y cumplir con la atención médica a la ciudadanía, aún se requiere una inversión para la remodelación de la unidad de Tocoexpulsión y del cuarto de máquinas.

Asimismo, es necesario adquirir equipos como: autoclaves de gas y vapor, ventiladores mecánicos pediátricos, tomógrafo, rayos X portátil, arco en “C”, mastógrafo, monitores, planta automática de energía, así como el equipamiento del área de Hemodinámica.

También se señaló la necesidad de una ambulancia. Este año, además, se adquirió material quirúrgico e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de áreas, mobiliario y equipos.

Finalmente, la institución de salud señaló que la capacidad resolutiva para algunos tipos de pacientes o padecimientos, tanto en estudios como en manejo integral, se ve limitada debido a la falta de equipamiento biomédico, lo cual origina la necesidad de colaboración con servicios privados a través de convenios, lo que incrementa los costos de atención o provoca la pérdida de pacientes al no contar con ciertos estudios de diagnóstico.