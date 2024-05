La historia detrás de Stake.com: Creadores de Plinko en línea y pioneros de cripto casinos

La industria de los casinos en línea está en auge. Se proyecta que los ingresos en el mercado de los juegos de azar en línea alcancen los US $100.90 mil millones en 2024, y se espera que este número de usuarios ascienda a 281.3 millones para 2029, según datos aportados por el portal Statista.

Uno de los nombres más reconocidos en el mundo de los casinos y casas de apuestas en línea se trata de Stake.com. A través de los años, la plataforma se ha destacado por su innovación al ofrecer versiones virtuales del póker, la ruleta, el baccarat y otros juegos tradicionales de casino, así como por crear productos originales incluyendo al Plinko.

Stake también es señalado como el primer cripto casino, o la primera plataforma de apuestas en manejar transacciones con cripto moneda.

A continuación, exploraremos el auge de Stake, empezando por sus orígenes en una era de innovación y rápidos avances tecnológicos.

El auge del casino en línea

Los casinos en línea tienen sus raíces en la década de 1990, cuando internet comenzaba a popularizarse. En ese momento, se crearon los primeros sitios web de apuestas que permitían a los usuarios jugar a sus juegos de casino favoritos desde la comodidad de sus hogares.

Estos sitios, aunque rudimentarios en comparación con los estándares actuales, sentaron las bases de lo que se convertiría en una industria multimillonaria. Con el tiempo, la tecnología mejoró y los casinos en línea se volvieron más sofisticados, ofreciendo una amplia gama de juegos, desde tragamonedas y ruleta hasta póker y blackjack.

El auge de los casinos en línea coincidió con el aumento de la conectividad a internet y la creciente aceptación de las transacciones en línea. A medida que más personas se familiarizaban con la idea de realizar compras y transacciones financieras a través de la web, también se sentían más cómodas con la idea de apostar en línea.

Esto llevó a un rápido crecimiento de la industria, con nuevos casinos en línea surgiendo constantemente para satisfacer la demanda de los jugadores ávidos de emociones y entretenimiento.

Stake: pioneros en crypto casinos y apuestas online

El casino en línea Stake surgió durante el auge de los juegos de azar en línea. La empresa fue fundada en 2017 por los empresarios Ed Craven y Bijan Tehrani. Nacido en Australia, Craven ya contaba con experiencia en la creación de juegos de azar tras haber creado "Primedice", un juego de dados en línea basado en criptomonedas.

A diferencia de los otros sitios web de juegos de casino, Stake se distinguió por aceptar transacciones y ofrecer pagos con criptomonedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP) y Binance USD (BUSD) entre otros. Esto los convirtió en los pioneros de las plataformas que más tarde pasarían a ser conocidas como "crypto casinos" o casinos cripto en español.

En 2020, Stake.com lanzó su casa de apuestas en línea, brindando a sus usuarios la oportunidad de apostar en eventos deportivos de fútbol, fútbol americano, tenis, básquet, cricket y otros deportes.

En diciembre de 2021, Stake se lanzó en el Reino Unido en asociación con TGP Europe. Poco después, en agosto de 2022, la empresa abrió Stake.us para ofrecer servicio a jugadores en Estados Unidos.

Tan solo tres años después de su lanzamiento, Stake.com se convirtió en uno de los proveedores de juegos de casino y apuestas online más populares, con unos ingresos que, según se informa, alcanzaron los 2.600 millones de dólares estadounidenses en 2022.

Hoy en día, Stake está disponible para los jugadores de casino y apostadores localizados en varios territorios de Europa, Asia, África, Oceanía y Latinoamérica. Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela son los países latinoamericanos desde los cuales la plataforma es accesible.

Plinko y otros juegos de azar

Comprometidos con la innovación, Stake se ha caracterizado por crear juegos de azar originales. El juego de casino Plinko, por ejemplo, es exclusivo de esta plataforma. Inspirado por el juego japonés de arcade, Pachinko, Plinko se juega en un tablero con una pirámide de bolos que descienden a través de filas predeterminadas hasta los botes en la parte inferior que contienen premios multiplicadores.

Cuando los jugadores presionan el botón de apuesta, se suelta una esfera en la parte superior de la pirámide, la cual cae a través de las filas, rebotando en los bolos mientras viaja hacia uno de los botes de premios que se encuentran debajo. Dondequiera que caiga, se otorga el premio multiplicador.

Plinko también fue presentado al público en los años 80, a través del famoso programa estadounidense “The Price is Right”. Con el tiempo, se convirtió en uno de los juegos más populares del programa y en una parte integral de su legado.

Hoy en día, jugar a Plinko es especialmente popular entre los usuarios de Stake, ya que los jugadores pueden elegir el nivel de riesgo. Este puede ser bajo, medio o alto. De manera similar, se puede seleccionar el número de filas (entre 8 y 16) antes de comenzar el juego.

Además de Plinko online, Stake ha desarrollado otros juegos de casino originales, tales como Mice, Dice, Limbo, Crash, Dragon Tower, Diamonds, entre otros.

Tragamonedas

En Stake, los usuarios no solo juegan al Plinko, sino que también a tragamonedas o slots populares como Sweet Bonanza, Gates of Olympus, y Tome of Life. En general, las tragamonedas o las máquinas slots suelen ser uno de los juegos de casino en línea más populares entre los internautas.

La mecánica de juego es sencilla. Simplemente, los jugadores seleccionan su apuesta y el número de líneas de pago en las que desean apostar, luego hacen girar los carretes y esperan que aparezcan combinaciones ganadoras.

En la plataforma, los usuarios pueden encontrar más de 3,000 tragamonedas distintas.

Reconocimiento mundial y asociaciones lucrativas

Stake se ha convertido en una de las marcas de casino más reconocidas no solo por juegos originales como Plinko, si no también por sus patrocinios y pactos con celebridades y deportistas de renombre. Esto le ha permitido a la empresa crear conciencia de marca y conectar con audiencias más diversas alrededor del mundo.

Algunos de las colaboraciones más reconocidas incluyen:

Drake

Drake, cuyo nombre real es Aubrey Graham, es conocido por sus talentos musicales y sus empresas comerciales. El artista canadiense se unió a Stake bajo el nombre de usuario "DeepPockets6" en diciembre de 2021. En tan solo dos meses, apostó criptomonedas por un valor de más de mil millones de dólares en varios deportes y apuestas de casino.

Desde el principio de su tiempo en Stake, Drake ha sido abierto sobre sus experiencias con sus fanáticos. En febrero de 2022, por ejemplo, compartió una foto de sí mismo jugando a la ruleta en vivo mientras estaba en la cancha en un juego de los Toronto Raptors. Además de los juegos de casino, el artista ha apostado en varias ligas deportivas, como la UFC, la NFL y la NBA.

Después de convertirse en miembro VIP, Drake se convirtió oficialmente en socio de Stake. La asociación, anunciada en 2022, fue considerada "inevitable" por el rapero canadiense. Según el casino de criptomonedas, la asociación se formó sobre la base de la apreciación mutua entre la megaestrella y el producto, con el cofundador Ed Craven declarando: "Drake ha sido un miembro activo de nuestra comunidad global durante unos meses, así que el siguiente paso y la evolución natural en la relación fue para nosotros colaborar en un stream".

La asociación vio al artista organizar veladas de conectividad interactiva con sus fanáticos.

Deportes

A lo largo de su historia relativamente corta, Stake.com ha logrado asegurar acuerdos de patrocinio lucrativos con varios equipos deportivos y atletas individuales.

En el mundo del fútbol, Stake.com es el patrocinador principal de varios equipos. Uno de ellos es el club de la Premier League inglesa, Everton F.C., con nueve títulos en la máxima categoría del fútbol inglés, cinco FA Cups y una Copa de Europa. El acuerdo contempla que el logo de Stake adorne las camisetas del equipo masculino y femenino en un acuerdo de varios años. Además, Stake.com es el socio principal de Esporte Clube Juventude (Brasil) y Enyimba Football Club (Nigeria).

Stake también ha estado involucrado en la Fórmula 1. El casino de criptomonedas se unió al equipo suizo Sauber como socio de copatrocinio para el 2023. Poco después, elevaron la asociación al nivel de socio de título único, incluyendo los derechos de denominación completa de la operación para las temporadas 2024 y 2025.

En la UFC (Ultimate Fighting Championship), el casino en línea ha logrado asociaciones con destacados profesionales de las artes marciales mixtas, incluyendo a Alex Pereira, Israel Adesanya, Alexandre Pantoja y Jailton Almeida.

eSports

Los eSports, abreviatura de deportes electrónicos, son competiciones de videojuegos organizadas a nivel profesional, donde jugadores individuales o equipos compiten entre sí en diversos títulos de videojuegos. Estos eventos suelen tener premios en efectivo y atraen a una gran audiencia tanto en línea como en eventos presenciales.

Los eSports abarcan una amplia gama de géneros de videojuegos, desde juegos de estrategia en tiempo real hasta juegos de disparos en primera persona y juegos de lucha.

Con el crecimiento de la tecnología y la popularidad de los videojuegos, los eSports se han convertido en una industria multimillonaria, con equipos profesionales, patrocinadores y ligas dedicadas que compiten a nivel mundial. En esta industria emergente, Stake ha asegurado alianzas importantes.

Stake.com se ha asociado con la organización de deportes electrónicos Team Secret, los cuales han ganado varios torneos de eSports.

Creciendo la base de usuarios a través de promociones

Además de la creación de populares juegos de casino como Plinko y el establecimiento de colaboraciones lucrativas con deportistas y celebridades, la gran popularidad de Stake se debe en parte a sus numerosas promociones y ofertas diarias y semanales. Los jugadores pueden esperar desde bonos hasta rifas continuas durante todo el año.

Stake.com también es conocido por tener uno de los mejores programas VIP en el mundo de los casinos de criptomonedas. Convertirse en miembro VIP brinda a los usuarios numerosos beneficios atractivos y ofertas exclusivas. Uno de ellos es la oportunidad de recibir un nuevo bono cada semana y cada mes según los juegos con los que el usuario ha interactuado recientemente.

Otra ventaja es la posibilidad de "ascender" con cada apuesta realizada, escalando a través de seis niveles: Bronce, Plata, Oro, Platino I-III, Platino IV-VI y Diamante.

Streaming: conectando con jugadores

Stake ha aprovechado la proliferación del streaming de juegos de casino en los últimos años. Los streamers de casino transmiten sus sesiones de juego, permitiendo a los espectadores ver la acción del jugador en tiempo real mientras participan en conversaciones de chat con el streamer y otros espectadores. Estas personas suelen jugar a diversos juegos de casino, incluyendo tragamonedas, blackjack, ruleta, póker y más.

Sin embargo, recientemente streamers de renombre como Roshtein y LosPollosTv han transmitido sus secciones de Plinko. Roshtein, quien cuenta con 1 millón de seguidores en la plataforma de streaming Kick, es un gran entusiasta del Plinko. Por otra parte, LosPollosTV también juega Plinko de manera regular, compartiendo recomendaciones con su audiencia de 600 mil seguidores.

La razón tras el éxito de Plinko en las plataformas de streaming se debe a varios factores, entre ellos su simplicidad, alto valor de entretenimiento y naturaleza interactiva.

En conclusión

Stake es un casino y casa de apuestas en línea, la cual surgió en 2017 en medio del auge de los juegos de azar en línea y las cripto monedas. Rápidamente, logró cautivar a su audiencia mediante gracias a productos originales como el Plinko. Otros factores influyentes en su éxito fueron las asociaciones con celebridades como Drake y los patrocinios de equipos de fútbol y deportistas individuales.

Así mismo, ha logrado cautivar a sus usuarios mediante promociones exclusivas y abundantes. Sumados, estos factores han permitido la conciencia de marca a nivel internacional así como la lealtad de la base de usuarios, quienes permanecen motivados gracias a las numerosas recompensas.