La historia de internet que presuntamente involucra a One Direction con el narcotráfico

One Direction celebró hace poco el 14° aniversario de su creación como parte del programa de talentos "The X Factor", y recordamos una historia que sus fans mexicanas crearon por la última vez que visitaron tierras aztecas.

En 2015, One Direction perdió a uno de sus integrantes, pues Zayn Malik anunció en marzo de ese año que dejaría la banda para poder concentrarse en cosas más personales. Pocos meses después, estando en medio de la gira On the road again, el resto de la banda anunciaron que se tomarían un descanso indefinido.

En el mismo año, durante la noche del 11 de julio, Joaquín Guzmán Loera o mejor conocido como "El Chapo", escapa por segunda vez de prisión. Las fanáticas mexicanas de One Direction -desesperadas por no estar incluidas en lo que parecía ser la última gira de la agrupación- comenzaron a crear una tendencia muy particular en la red social que en aquel entonces aún tenía el nombre de "Twitter".

¿Qué tiene que ver One Direction con el Chapo Guzmán?

#ChapoMexicoNeeds1D (Chapo México necesita a One Direction) duró días siendo tendencia en la mencionada plataforma, en los tweets, las fans mexicanas pedían al narcotraficante que les hiciera el favor de traerles su banda favorita antes de que tomaran el descanso que ya habían anunciado.

Para sorpresa de las directioners mexicanas, en septiembre 2015, el canal Telehit anunció que One Direction sería los artistas estelares para sus premios anuales de aquel año, algunas tomaran esta noticia como que "el Chapo" había visto sus peticiones en internet y logró que la banda diera una presentación en la Ciudad de México.

Finalmente, los cantantes se presentaron en el antiguo Foro Sol de la Ciudad de México el 26 de noviembre. La presentación duró aproximadamente 30 minutos durante los cuales la banda corearon con gran emoción éxitos como "Perfect", "Little Things", "A.M.", "Infinity" y "Story of My Life".