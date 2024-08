La historia de Atlético Nacional y sus supuestos nexos con Pablo Escobar

En los años 80, Colombia se encontraba atravesando una crisis de violencia debido a los asesinatos, desapariciones y actos inhumanos que realizó Pablo Escobar liderando el Cartel de Medellín, sin embargo, además de balas y sangre, el futbol en dicho país se vio inmiscuido en una era donde la corrupción y el dinero sucio era parte del día a día, específicamente para el Atlético Nacional y Pablo Escobar.

La historia del Atlético Nacional estuvo relacionada directamente con el capo a pesar de que este era "hincha" de Independiente Medellín, su guerra personal contra el Cartel de Cali fue más allá de los disparos y empezó su trabajo relacionándose con los altos mandos de la escuadra, específicamente con Hernán Botero.

Botero fungió como presidente de Atlético Nacional entre los años 1973 a 1980 y 1981 a 1983, fue el primer colombiano extraditado a Estados Unidos por vínculos con el Cartel de Medellín en 1985. específicamente por lavado de dinero al grupo narcotraficante.

"Hernán Botero era el que estaba a cargo de Atlético Nacional. Él no hacía parte del organigrama del cartel de Medellín, pero sí fue el primer extraditado por narcotráfico en la historia del país, acusado por Estados Unidos de haber lavado más de 50 millones de dólares del cartel de Medellín", especificó el periodista Alejandro Pino Calad.

Por otro lado, el narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela fungía como directo financiador del América de Cali, equipo rival para Escobar y que había disputado varias finales de la Copa Libertadores sin éxito alguno, por esto, en 1985, Escobar inició el proyecto de conformar un equipo únicamente con miembros "paisas" para así demostrar que Cali era inferior en el deporte.

"En 1987 Atlético Nacional lanza su proyecto de los puros criollos, hasta antes de eso era un equipo con jugadores y estrellas internacionales. Efectivamente, lograron el objetivo, porque fueron campeones de la Libertadores de 1989, no ganó en el torneo local, pero en el continente sí ganó, hizo lo que el América no. Un equipo antioqueño dio la satisfacción que el cartel de Cali no logró"