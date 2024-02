'La gente nos lo creía'; Faitelson reconoce que inventaban que el América compra árbitros

David Faitelson volvió a encender las redes sociales porque en la entrevista con "Netas Divinas" reconoció que inventaban que el América compra árbitros.

"Nosotros decíamos que había historias de árbitros comprados y que el América era gracias al arbitraje y lo peor de todo es que había gente que nos lo creía", expresó el periodista.

Dichas palabras comenzaron a causar polémica y Faitelson salió a aclarar que no inventó las ayudas arbitrales al América.

"Esos tiempos existieron", aseguró David Faitelson en X.

El periodista de TUDN aseguró que sus comentarios donde señalaban a los árbitros de ayudar a las Águilas fueron reales, aunque no existen pruebas certeras de los hechos él tiene la seguridad de que existieron.

"Indudablemente, la cercanía del poder del América no fue un invento. Lo que no pudimos comprobar con certeza es cómo el arbitraje ayudaba a los intereses del América, pero de que existieron, existieron, no fueron productos de nuestra imaginación", apuntó en su cuenta de X.

En una segunda publicación en esta red social, David Faitelson señaló que la relación que existe entre los Azulcremas y la Federación Mexicana de Futbol permite a que existan estas especulaciones.

"América siempre ha sido un equipo "cercano al poder", lo fue y lo sigue siendo, ello, sin duda, deja abierto un paraje muy poderoso a la especulación sobre si ha sido beneficiado a través del arbitraje y de otros intereses", escribió el periodista.