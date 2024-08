La evolución de las búsquedas de desaparecidos en Coahuila

Después de que colectivos de familiares de los que no volvieron a casa comenzaron, hace aproximadamente 15 años, a buscar a los suyos armados sólo con palas y picos, actualmente ciencias como la antropología forense los asisten, entre otras cuestiones, en la recuperación de restos y en la reconstrucción de los hechos.

Silvia Ortiz lleva 20 años buscando a su hija Stephanie Sánchez Viesca Ortiz (Fanny). La historia es bien conocida por los laguneros. Un 5 de noviembre del 2004 la joven de 16 años ya no regresó a casa. Desde entonces la incertidumbre se instaló en los corazones de sus familiares. Su madre, Silvia, expresó para este reportaje: desde ese día comenzó su búsqueda.

Nadie está preparado para ser el familiar de un desaparecido. Como dato contextual, el término “desaparecido” comenzó a utilizarse ampliamente en la década de 1970, durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, época en la que el gobierno mexicano llevó a cabo una serie de operaciones represivas contra movimientos guerrilleros, activistas y opositores políticos. Su popularidad aumentó en las décadas posteriores, a medida de que la violencia relacionada con el narcotráfico y otros conflictos en el país condujo a un aumento significativo en el número de personas desaparecidas.

Cabe mencionar que en mayo de 2022, México alcanzó la cifra de más de 100 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas. En mayo de 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda en México informó que existen 116 mil 171.

Dentro de esa estadística perdura el nombre de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz. El número deshumaniza, porque el daño es colateral; las cifras de arriba sólo apuntan a quienes ya no están, pero suelen olvidarse de los familiares que también se vuelven víctimas, y no sólo por que perdieron al hijo, hija, madre, padre, nieto, sobrina sino también porque desde el minuto uno asumen una búsqueda que no hace el gobierno por ellos.

Aquel 5 de noviembre del 2004, cuando Silvia no vio llegar a su hija comenzó a preguntar por ella, en su escuela, con sus amigas, en la ruta del camión que debió tomar para volver. Agotó todas las posibilidades y usó todas las herramientas a su alcance. Tuvieron que pasar 11 años para que esta madre se abrazara de la colectividad y comenzará a buscar desde el acompañamiento de personas con su misma herida. Ahí se localiza el origen del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA).

Silvia Ortiz mantiene la búsqueda de su hija Stephanie Sánchez Viesca Ortiz (Fanny) desde hace 20 años. (DANIELA CERVANTES)

El 17 de enero del 2015, Grupo Vida, como coloquialmente es conocido, marcó un parteaguas en el tema de las búsquedas de desaparecidos en Coahuila, pues ellos, los familiares, decidieron salir por sus propios medios a buscar a campo, a armarse con picos y palas para remover la tierra, a enfrentarse a los rayos de sol e inclemencias del tiempo con la esperanza de encontrar algo, una pista, una señal, algo que los llevara a su ser querido. Ya antes, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), había comenzado con esta labor que resultó tener eco en otros estados del país, pues en poco tiempo en otros lugares se comenzó a replicar está forma de búsqueda, más desde la acción social.

“Fueron tres búsquedas sin apoyo y me refiero a sin autoridades. Empezaron a ir (las autoridades) porque vieron que comenzamos a encontrar restos, ellos vieron el problema de la legalidad y se los agradecemos porque a partir de ahí tuvimos que aprender también esa parte”.

Su primer hallazgo fue el cuerpo de una mujer en las faldas del cerro ubicado a espaldas del Panteón Torreón, de la colonia Santiago Ramírez. A partir de ese momento las autoridades comenzaron a observar con más seriedad su labor de búsqueda, y aunque, según Silvia, el colectivo es el que sigue buscando y encontrando los restos, con el paso del tiempo han logrado acceder a una mayor profesionalización para abordar los hallazgos con más precisión y efectividad.

Asimismo, comentó Silvia Ortiz, debido a las condiciones “terribles” en las que fueron encontrando más y más restos de personas no identificadas, fue que se detonó la necesidad de contar con más especialistas, ya no sólo, por ejemplo, la labor de un perito en criminología o de un médico forense era urgente, sino también las habilidades de profesionales en antropología y arqueología forense se tornaron necesarias.

Profesionalizar las búsquedas de desaparecidos

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Gracias a las demandas de los colectivos de familiares de desaparecidos, a finales del 2016, en el Diario Oficial de Coahuila, se publicó la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas, la cual, entre sus objetivos, está el asegurar los derechos de las familias de las personas desaparecidas en los procesos de búsqueda, localización, recuperación, identificación forense, notificación y entrega de los restos humanos.

En el mismo año, el antropólogo físico Erick Morgan Medina arribó a la Fiscalía de Coahuila para asumir el cargo de perito en antropología forense, él mismo explicó a este diario que, puntualmente, la antropología forense se refiere “a la aplicación del conocimiento de todas las áreas de la antropología, que es muy basto, a la resolución de controversias jurídicas”.En específico, la aplicación de las ciencias forenses en crímenes de lesa humanidad, es decir de delitos de carácter inhumano que se cometen contra una población civil de manera sistemática o generalizada, como los son las desapariciones forzadas, indicó Morgan Medina, se remonta a la segunda guerra mundial cuando se encontraron unas fosas clandestinas.

“En el presente, donde se puede ubicar más el trabajo de los antropólogos físicos como forenses en la investigación de hallazgos de personas no identificadas, es en Sudamérica y en Centro América como consecuencia de las dictaduras militares de finales de los años 80 y 90”.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

En Coahuila, actualmente esta ciencia, y en general todas las disciplinas forenses, intervienen por ley, debido a que, explicó Morgan, está vigente, como ya se mencionó, la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas.“Esto hace que Coahuila esté a la vanguardia a nivel nacional por este tipo de investigaciones, porque se considera que debe de existir la medicina forense y no sólo para la investigación de causa de muerte, sino también para la identificación de restos. Con la criminalística es lo mismo, (se requiere) que esté especializada en identificación, la antropología física forense, la arqueología forense, la odontología forense, y la genética forense, estamos hablando de seis disciplinas que en Coahuila, actualmente, se consideran en la investigación de un hallazgo de restos de personas no identificadas”.

Para Morgán Medina uno de los avances más significativos en materia de identificación de restos en Coahuila, es precisamente esta ley publicada desde el 2016 porque “realmente es muy importante, hace mucho la diferencia, porque lo que en otros lugares sólo son manuales de buenas intenciones y a nivel nacional se acostumbran los protocolos, aquí (en Coahuila) es ley, y eso, créeme, facilita mucho las cosas: para las investigaciones en sí, para la identificación y después para la judicialización”.Buscar, encontrar ¿y luego?

Entonces, ¿actualmente cómo se ejecutan las búsquedas, y cuál es el proceso a seguir después de que se realiza un hallazgo? Según Silvia Ortiz, las buscadoras, porque en su mayoría son mujeres, son las que buscan y encuentran, “una vez que lo hacemos, nosotros levantamos la mano y les señalamos (a las autoridades) que ahí hay algo, y ya ellos empiezan a hacer su trabajo forense. Empiezan a cercar el área cero, y de ahí se van extendiendo dependiendo de lo que vaya resultando de la recuperación”.

Sobre el número de profesionales forenses que habitan en el estado, el antropólogo físico Erick Morgan informó que “en la Fiscalía hay dos antropólogos físicos forenses. En la región sureste está mi compañera Liliana Dorantes y aquí estoy yo. Además hay un arqueólogo, como parte del personal de la misma Fiscalía. Los tres somos peritos de la dirección de servicios periciales”.

Además, indicó, existe un Centro Regional de Identificación Humana que pertenece a la oficina de la Comisión Estatal de Búsqueda, en el que se ubican otros tres antropólogos forenses, así también a otros tres arqueólogos forenses.“Además hay dos antropólogos trabajando tiempo completo en el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C en Saltillo y también dos antropólogos físicos forenses”.

En ese sentido, Morgán reconoció que Coahuila es uno de los estados del país en el que se ubican más profesionales con ese perfil, mismos que trabajan de la mano de los colectivos de familiares de desaparecidos.

Aunque el número exacto de antropólogos forenses en México no es fácil de determinar, ya que no existe un registro centralizado que lo indique claramente, se sabe que el número de especialistas en esta área es limitado en comparación con la demanda existente, especialmente debido a la magnitud de la crisis de desapariciones en el país. Como dato, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Coahuila existen 3 mil 599 personas bajo ese estatus.

Los resultados de las búsquedas

(EL SIGLO DE TORREÓN)

El antropólogo físico Erick Morgan Medina estima que, sumando los esfuerzos de la Fiscalía de Coahuila, el Centro Regional de Identificación Humana, así como también del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y las intervenciones que se han hecho desde el nivel federal, a la fecha se han recuperado los restos de unas 2 mil 500 personas.

Se trata de un trabajo titánico que han hecho de la mano de colectivos, actualmente son ocho los que son reconocidos. “Yo te diría que yo tengo tres jefes: mis jefes administrativos, de los servicios periciales, mis jefes legales, que son los fiscales y los ministerios públicos y mis jefes morales que son las personas de los colectivos", expresá Morgan.

“La verdad los estamos haciendo trabajar a marchas forzadas, ellos a veces nos dicen, ‘denos chance de descansar’, pero los traemos en jaque, porque desgraciadamente las condiciones de los lugares no nos ayudan. Al ir conociendo más sobre este tema forense te das cuenta de muchas cosas que no sabías, por ejemplo, el daño que hace el sol a los huesos, que es in inhibidor del ADN. Si ya está quemado el hueso por el sol, está blanco como el papel y ya no da ADN, ya no sirve. Y luego nos acabamos de dar cuenta, de hecho gracias a Morgan, que las condiciones de la tierra que tiene mucho calcio y que también le quita el ADN. Entonces enfrentamos ese problema y por eso trabajamos a marchas forzadas con ellos”, comentó Silvia, que en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (hoy 30 de agosto) saben que ya no pueden hacer el trabajo de las búsquedas y los hallazgos de manera solitaria, porque reconocen los avances que han obtenido gracias a las ciencias forenses que ahora respaldan su lucha.

El antropólogo físico Erick Morgan, estima que se han recuperado los restos de 2 mil 500 personas. (DANIELA CERVANTES)

“Si tu haces las cosas solo como colectivo, sólo no estás cumpliendo el debido proceso y puedes perder la justicia para la familia de la persona que haya sido localizada en el lugar, entonces, no debemos, ni podemos hacer las cosas solos, definitivamente tienen que estar las autoridades con nosotros siempre”.