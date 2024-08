La enfermedad de Chingu Amiga que la llevó a estar hospitalizada

Chingu Amiga, una popular creadora de contenido en TikTok y YouTube, se volvió viral en México por sus reveladoras historias. Inicialmente, lanzó su canal para enseñar coreano, pero pronto comenzó a compartir detalles sobre su vida personal.

En 2019, Chingu Amiga narró las razones por las que decidió huir de Corea del Sur. Explica que la constante presión que enfrentaba en su país natal, especialmente la feroz competencia académica, la llevó a tomar esta drástica decisión. Relata que, debido a la intensidad del entorno escolar, incluso debía estudiar durante la madrugada, lo que contribuyó a su decisión de buscar un nuevo comienzo.

La mañana de este martes 27 de agosto de 2024, Chingu Amiga, popular creadora de contenido, capturó la atención de las redes sociales al anunciar su nueva hospitalización. La noticia, difundida a través de su cuenta de Instagram, desató una ola de preocupación entre sus seguidores.

En su última actualización, la influencer reveló que su estado de salud empeoró tras viajar a Corea del Sur, donde ha estado recibiendo atención médica intensiva durante las últimas tres semanas. Aunque el motivo exacto de su hospitalización no ha sido divulgado, Chingu Amiga ha compartido imágenes de su estancia en el hospital y ha tranquilizado a sus seguidores, asegurando que está experimentando una mejoría.

Chingu Amiga contó, en 2019, que toda la presión social que existe en Corea del Sur la hizo desarrollar el Síndrome de burnout, dijo que soñaba con accidentarse o incluso quitarse la vida.

La influencer viajó a Latinoamérica y descubrió que el síndrome del burnout no era tan prevalente allí como en Corea del Sur. También notó que los estudiantes disfrutaban de los fines de semana para relajarse y divertirse, lo que les permitía desconectar de sus responsabilidades y no preocuparse por esos dos días.

“Cuando yo regresó a Corea a presentar el examen, me doy cuenta que tenía burnout y me tuvieron que internar en un hospital por un año, además de que mi familia se endeudó por eso, por que el seguro no cubre las enfermedades mentales”.