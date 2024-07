La emotiva despedida de Matheus Dória a la afición de Santos Laguna

Matheus Dória le dedica emotivo mensaje a la afición de Santos Laguna, tras seis años de haber portado los colores albiverdes.

Fue la noche de este 8 de julio cuando se dio a conocer la salida de Matheus Dória, quien comenzará actividad con Atlas para el inicio del Apertura 2024.

Sin embargo, antes de irse, el brasileño decidió utilizar sus redes sociales para despedirse de la afición y del equipo lagunero, a quien agradeció por todo el apoyo brindado durante su tiempo dentro de Santos.

"Hola, Guerreros. Es difícil para mí, pero ha llegado el momento de decir adiós", comenzó el jugador. "A lo largo de estos 6 años, Club Santos se convirtió en mi casa, en mi vida, y en mi todo. La laguna me recibió como un desconocido, y hoy me voy no solo siendo un lagunero más, sino un mexicano más, porque gracias a estos colores y a esta región, me enamoré completamente de este país del que hoy soy uno más".

Posteriormente, Matheus Dória señaló que, aunque tuvo altos y bajos, se va agradecido de formar parte de "uno de los Clubes más importantes de México", así como agradeció por todo el apoyo y cariño que recibió.

“Me quedo con la deuda pendiente de que no logramos campeonar juntos, pero tengan por seguro que me maté en cada partido por ustedes y por este escudo. Tal vez no era nuestro destino el levantar juntos un campeonato, pero deseo que pronto lo haga, porque siempre se trabajó intensamente para conseguirlo”, afirmó el zaguero.

Al finalizar con su escrito, Dória también agradeció a sus compañeros de equipo y todos los que formaron parte de Santos.

"De todos me llevo algo. Siempre agradecido porque desde mi primer día me hicieron sentir en casa, me trataron como uno más y siempre trabajaron para que nosotros los jugadores nos dedicáramos solo a pensar en la cancha".

"Santos Laguna siempre será parte importante para mí. Parte de mi corazón siempre será verde y blanco", sostuvo.

Por su parte, el equipo lagunero agradeció al jugador por su entrega al portal los colores del equipo.