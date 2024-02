DEA confisca envolturas de fentanilo con imagen de Travis Kelce

En plena fiebre por el Super Bowl LVIII, la Agencia Antidrogas (DEA) difundió una foto de envolturas de fentanilo con la imagen de Travis Kelce, el jugador de Kansas City que este domingo se enfrenta a los 49s de San Francisco en la final del futbol americano.

En su cuenta de X (antes Twitter), la DEA difundió una foto de las envolturas confiscadas, con el siguiente mensaje: "Este fentanilo acaba de ser incautado en la Costa Este" de Estados Unidos. "Los narcotraficantes incluso aprovecharán el furor por el #SBLVIII para atraer a nuevos clientes".

Las bolsitas muestran una imagen de Kelce, tight end de los Kansas City, y el nombre del jugador. En su post, la DEA no aclara cuánto fentanilo confiscó, pero recuerda la campaña "One Pill Can Kill" (una píldora puede matar) que lanzó junto con la NFL para difundir el mensaje de alerta, principalmente a los jóvenes, para que eviten consumir fentanilo, una droga que cada año mata a decenas de miles de estadounidenses.

"La campaña 'Una píldora puede matar' fue creada para educar a los estadounidenses sobre la amenaza de las píldoras falsas y aumentar la conciencia sobre los peligros del fentanilo", dijo el Administrador Asociado de la DEA, John DeLena, al lanzar la campaña.

"En 2024 verán a la DEA con su mensaje 'Una píldora puede matar' en lugares insospechados, como aquí en Las Vegas antes del Super Bowl. La DEA está encantada de que la Asociación de Antiguos Alumnos de la NFL se haya unido a nosotros para una causa tan importante. La necesidad de difundir una concienciación crítica nunca ha sido tan urgente", añadió.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que todo indica que en 2023 la cifra de muertes relacionada con las drogas volvió a romper récord. La última estimación para el periodo de 12 meses que finalizó en agosto de 2023 indica que se perdieron 112 mil 127 vidas estadounidenses. Casi el 70% de esas intoxicaciones por drogas están relacionadas con opioides sintéticos, principalmente el fentanilo. El Cártel de Sinaloa es el principal proveedor de esta droga y, por tanto, es blanco principal de las agencias de procuración de justicia estadounidenses.

En 2023, la DEA incautó una cifra récord de 78.4 millones de pastillas de fentanilo y casi 5 mil kilos de fentanilo en polvo. La agencia advirtió que, de acuerdo con pruebas de laboratorio, siete de cada 10 píldoras confiscadas por la DEA contienen una dosis letal de fentanilo. Tan sólo dos miligramos de fentanilo son suficientes para provocar la muerte de una persona, añadió.

¿Qué es el fentanilo?

Se trata de un potente opiáceo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para uso como analgésico (alivio del dolor) y anestésico. Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico. Sin embargo, cárteles de la droga lo están utilizando como una droga que es muy adictiva -y potencialmente mortal- entre los jóvenes. Combinada con la xilacina, un medicamento veterinario, los efectos se agravan aún más.

Se le conoce con diferentes nombres, que van de heroína blanca o fenta, hasta China White (porque los precursores provienen principalmente del gigante asiático), pero también como China Girl, Great Bear o He-Man.

Estados Unidos trabaja con México y China para frenar desde el tráfico de precursores hasta la producción y distribución de fentanilo.

Los cárteles han buscado maneras de atraer más a los jóvenes hacia el fentanilo, desde con pastillas de colores hasta usando nombres de figuras populares, como Kelce, novio de la cantante Taylor Swift.