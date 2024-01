La Copa América 2024 será histórica: así están las apuestas

La Copa América 2024, que se celebra en Estados Unidos, será histórica con una ampliación a 16 selecciones y la participación directa de la Concacaf.

El clásico campeonato sudamericano, organizado por la Conmebol, ha cedido su habitual formato para dar paso a un torneo completamente continental. Las casas de apuestas se nutren de este sistema con una propuesta mucho más atractiva para los usuarios.

La edición número 48 de la Copa América será diferente. Por fin, la Conmebol ha dado el paso que el mundo del fútbol, tanto a escala continental como mundial, pedía. Este torneo, que tradicionalmente ha citado a los diez países de Sudamérica, amplía sus pretensiones con la incorporación de otras seis selecciones, pertenecientes a la confederación de Centro y Norte América.

Estados Unidos garantiza su presencia en el torneo, como país anfitrión, mientras que los otros cinco equipos que completan el cupo han salido de diferentes torneos continentales. En la cita no faltará la selección más laureada en la Concacaf, México, que ha ganado un total de nueve Copas de Oro. Le acompañará uno de los equipos centroamericanos que más ha crecido en los últimos años, Panamá, además de Jamaica. Lo que resulta evidente es que a la cita llegarán las seis mejores selecciones del momento en el área septentrional y norteña de América. El espectáculo está garantizado.

¿Qué dicen las casas de apuestas sobre los favoritos?

Al igual que en todo gran torneo, la Copa América tiene sus favoritos y las apuestas online se convierten en el mejor termómetro para conocer las posibilidades de cada país. Si hablamos de fútbol en Sudamérica, hay dos nombres que copan todas las portadas. Como no podía ser de otra manera, Argentina y Brasil son los favoritos según los expertos. Si bien las cuotas pueden variar cuando se conocen sus rivales en la fase de grupos, tras la celebración del sorteo, su posición no cambiará hasta que el balón eche a rodar.

El reciente título del Mundial sitúa a Argentina con una ligera ventaja respecto a su eterno rival. El equipo de Lionel Scaloni ha completado un buen inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, por lo que la confianza que generó en Qatar se mantiene intacta. Brasil, en cambio, ha entrado en 2024 con muchas dudas sobre su rendimiento, lo cual no le impide estar en una cómoda posición para ganar la próxima edición de la Copa América, según indican los expertos. Las cuotas de los dos principales favoritos oscilan entre 2.60 y 3.30 puntos.

¿Cuáles son las alternativas?

Como ha ocUrrido tradicionalmente en las anteriores citas de la Copa América, la Selección de Uruguay se posiciona como el tercer favorito. La ampliación a 16 selecciones no cambia esta dinámica y el doble campeón del Mundo (1930 y 1950) sigue la estela de argentinos y brasileños en el ranking de favoritismo. La cuota a su favor está en torno a las 6 unidades por cada una jugada. El combinado uruguayo comparte, de hecho, el liderato del palmarés histórico, igualado a 15 títulos de Copa América con Argentina. La Albiceleste igualó esta cifra con su triunfo en el evento disputado en 2021.

¿Qué posibilidades tienen Estados Unidos y México según las casas de apuestas?

Llegar como “invitados” no excluye a Estados Unidos y México de tener posibilidades reales de ganar la Copa América 2024. Pese a que los “yankees” no estuvieron en la anterior Copa del Mundo, los esfuerzos por mejorar en el “soccer” son evidentes y así se aprecia en el buen rendimiento que han ofrecido en las pasadas ediciones de la Copa de Oro. El hecho de organizar, precisamente, el Mundial 2026, ha despertado el objetivo de crecer en el juego del once contra once, entre los diferentes Estados del país. La cuota a favor de que USA gana el torneo del que es anfitrión no supera los 14 puntos.

La posición de EEUU es muy similar a la de México, hasta el punto de que ambas selecciones comparten cuota en muchas casas de apuestas. Tras la decepción de Qatar, donde los mexicanos no lograron pasar la fase de grupos, este torneo continental se presenta como una gran oportunidad para llegar lejos en una cita grande. El momento es histórico y los jugadores mexicanos que compiten en la liga nacional han encontrado una motivación extra en sus partidos del torneo Clausura.

¿Dónde están los otros representantes de la Concacaf?

Tras la posición cuarta y quinta de estadounidenses y mexicanos, en la tabla de favoritos para la Copa América 2024 según las casas de apuestas; llega un amplio grupo de representantes sudamericanos. Hay que bajar hasta las últimas posiciones para encontrar a Panamá, Canadá, Jamaica o Costa Rica en esta previsión. Los expertos no confían en que alguno de estos representantes de Centro y Norteamérica puedan ganar la competición. En cualquier caso, esto es fútbol y todas las puertas están abiertas.

COPA AMÉRICA 2024

Sede: Estados Unidos

Fechas: del 21 de junio al 15 de julio de 2024