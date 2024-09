La conmovedora anécdota que el 'Perro' Bermúdez tuvo con André Marín

El fallecimiento de André Marín continúa siendo un tema latente entre las figuras que radican en el mundo deportivo, uno de los más afectados fue Enrique "Perro" Bermúdez, quien además de darle el pésame, compartió una historia que involucra a Marín y el buen corazón que tenía.

El ex comentarista de TUDN lamentó la muerte de su colega, a quien siempre le tuvo respeto incluso cuando eran considerados como "rivales" de televisora, además, recordó la ocasión en que estuvieron ambos en el programa "Unidos por los Nuestros", el cual se usó para recaudar fondos por los diversos terremotos que golpearon a México en 2017.

En una entrevista para el medio "Récord", el "Perro" Bermúdez recordó una anécdota sumamente especial que compartió con André Marín, pues relató que cuando su hijo Vadhir se encontraba en el hospital por un problema de salud, y su esposa Leticia tuvo que donarle un riñón, el fallecido periodista fue el único que visitó a Enrique en lugar de otras personas que consideraba sus "amigos personales".

"Y estando ahí en el hospital, muchos amigos personales no fueron, y mi sorpresa fue que de pronto la puerta se abrió y entró André Marín con su esposa, con Paty, y le llevaron a mi esposa un ramo de flores que no olvidaré nunca", dijo Bermúdez.

Asimismo, Enrique Bermúdez señaló que dicho gesto de André Marín tuvo tanto impacto en su vida que a día de hoy no puede olvidarlo, además, aseguró que esos pequeños detalles eran la verdadera personalidad de Marín, pues en el trabajo era conocido por ser una figura deportiva polémica.

"Fue un detalle que me llevó siempre, que tendré por siempre, y que me habla, no del André Marín polémico que conocemos, un periodista que le gustaba la polémica. Sino del André Marín sensacional, porque varios amigos no lo hicieron y él estuvo ahí", concluyó.