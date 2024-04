La comedia sana mantiene vigente a Teo González

A propósito de la visita que hará a la Comarca Lagunera el 11 de abril al Teatro Nazas con Hernán “El Potro”, Teo habló con esta casa editora y el primer cuestionamiento que respondió fue qué se le viene a la mente al escuchar el nombre de esta ciudad.

“Torreón. Híjole, pienso en la palabra gratificado, siempre que voy, me han tratado no bien, lo que le sigue”, mencionó animado.

El comediante informó que ya se encuentran listos, Hernán y él, para ofrecer un show de calidad al público de La Laguna. “Siempre repetimos Torreón gracias al público y a toda la gente que me ayuda. Ahora, voy por primera vez a Torreón con ‘El Potro’, contador de chistes, de historias; muy completo mi compadre. Vamos a dar cada uno nuestras rutinas y al final nos daremos un ‘tire y tire’.

“Espero que vayan para que se rían de nosotros. Recuerden que el buen humor es como una terapia que les sale más barata que ir con el psiquiatra”, aseguró el artista. Por otro lado, González mencionó que estos primeros cuatro meses de 2024, el trabajo no le ha faltado. “Soy un bendito de Dios porque sigo vigente a pesar de que la comedia ha evolucionado por otros rumbos”, manifestó.

Durante la charla, Teo González se sincero y reveló las razones por las que él considera que la audiencia lo aprecia.

“Creo que porque hago comedia familiar. En mis espectáculos hay jovencitos, adultos, abuelitos. Para uno como artista es gratificante ver a las familias reunidas riéndose con el mismo show”.

El entrevistado relató que este tipo de humor es la clave para que bastantes comediantes prevalezcan con el paso del tiempo. “Si haces comedia familiar te conviertes en atemporal. La gente se sigue riendo con Roberto Gómez Bolaños, Cantinflas, Los Polivoces o Capulina. Son comediantes de toda la vida”. Teo aprovechó para elogiar el talento del lagunero Rogelio Ramos, a quien considera su amigo.

“En Estados Unidos hicimos una gira con la que nos fue muy bien y espero que en México retomemos fechas juntos”. En septiembre del año pasado Teo celebró 40 años de carrera, tiempo en el que ha pasado por todo, pero siempre va aprendiendo. “Empecé hace 40 años, no hacía stand up comedy, me sentaba, hacía mis shows sentado porque me daba miedo ponerme de pie. Inclusive agarraba una guitarra y era como una muleta para caminar en el escenario”, mencionó. El nacido en León, pero adoptado por Guadalajara, dio a conocer que a pesar de que se ha renovado su comedia, la gente no olvida sus primeros chistes.

“Me he hecho viral cuando no había oportunidad de hacerse viral, se hizo viral el chavo fresa que va a misa, la gente se pasaba el video. La gente me pide los chistes que ya se sabe, es bonito porque los quieren escuchar”, sostuvo.