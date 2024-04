'La comedia me encontró'

El pasado domingo se estrenó por Las Estrellas la segunda temporada de El Príncipe del Barrio, protagonizada por "Albertano" (Ariel Miramontes).

En el elenco figura José Luis Guarneros quien encarna a "La Britney". El actor charló con El Siglo de Torreón acerca del proyecto y sus ganas de volver a la Comarca.

"Hace rato que no voy a Torreón, pero espero pronto ir porque es una ciudad que me gusta", comentó vía telefónica.

Tras compartir dicho deseo, Guarneros dio a conocer que se hizo una segunda entrega de El Príncipe del Barrio, debido al éxito de la primera.

"A la gente le gustó bastante y por eso hicimos la segunda con 15 capítulos, en los que evidentemente volvimos recargados. Es una serie picosita para toda la familia. Tenemos algunas sorpresas, como la integración de Arturo Peniche.

"Todos los capítulos están muy divertidos porque tuvieron mucho tiempo de construcción, de trabajo de mesa, de lectura con nosotros. Los personajes están mucho más asentados".

José Luis manifestó que "La Britney" volvió recargada, como ya el público lo pudo atestiguar el pasado domingo.

"Imagínense que hasta le van a celebrar sus 15 años, como no tuvo fiesta de 15 años siempre tuvo ese deseo. Vienen una serie de cosas muy padres que no les puedo adelantar mucho. Se va a vivir también un desalojo tremendo".

Guarneros mencionó que "La Britney" y "Albertano", pareciera que no se llevan bien, pero ocurre todo lo contrario.

"Pareciera que se caen gordos, pero juntos tienen una dinámica muy entretenida que el público ha atestiguado. Su relación es intensa, eso sí y quién no tiene una relación de esa manera en la vida real".

Fuera de la serie, Jorge Luis y Ariel prácticamente se han convertido en hermanos.

"Siempre he dicho que Ariel se ha vuelto mi hermano. Tenemos más de 30 años de conocernos. Hicimos la carrera juntos. Hemos tenido la oportunidad de generar y ver realizados proyectos nuestros y cada uno por su lado. Cada que nos vemos, no saben de qué manera nos divertimos. Somos cuates", dijo.

José Luis reconoció que acepta con gusto la misión que le dio la vida: Divertir a la audiencia.

"Yo en un inicio quería ser un actor serio, pero la comedia me encontró. A veces uno tiene una visión y de pronto la vida y las cosas te van acomodando. Alguien me dijo, 'tú tienes que hacer comedia' y vaya que se me dio".

Por otro lado, Guarneros informó que además de El Príncipe del Barrio cuenta con variados proyectos.

"Acabo de terminar L.O.L. si no la han visto, véanla. Fue para mí divertido encontrarme con Eugenio Derbez. Conocí gente joven con propuestas nuevas de comedia. Seguimos con la obra Lagunilla mi Barrio, una obra que ha funcionado de maravilla. De igual manera viene una película".