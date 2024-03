Marlene Favela guarda en su corazón a la Comarca Lagunera, y es que aquí vivió un año, tiempo en el que comió gorditas y sintió el calorcito de la región.

La actriz duranguense platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón del gran final de la novela, El Maleficio, que ocurrirá este domingo por Las Estrellas a las 21:00 horas.

A Marlene le gusta charlar con este diario porque le recuerda su estadía en la Comarca.

"Yo los quiero mucho a los laguneros. La Comarca Lagunera es parte de mí. Estuve un año estudiando allá y además soy de Santiago Papasquiaro, Durango. Que rico Torreón, me acordé del calorcito y de su gastronomía", comentó.

Favela dio a conocer que en estos momentos tiene sentimientos encontrados por el final del melodrama; sin embargo, se encuentra satisfecha por lo que consiguió.

"La verdad estoy feliz de terminar este proyecto tan maravilloso, del cual yo tenía tanta ilusión de pertenecer. Me voy con el corazón llenito y agradecida con el productor José Alberto Castro, con la empresa Televisa y por supuesto con el público que siempre recibe mi trabajo con tanto cariño", comentó.

En la trama, Favela encarna a "Beatriz Almazán", es una mujer inteligente, cuya vida cambia cuando se topa con "Enrique" (Fernando Colunga). Este rol le dejó gratas experiencias a la artista.

"Es una mujer dulce, amorosa, tierna. Entregada a su vida, a sus hijos. Es muy distinta a la que se vio en la anterior telenovela de El Maleficio (1983) y eso era lo que quería, porque yo quería hacer otro tipo de personaje. A las personas hay que mostrarles cosas distintas, si no, todo se vuelve igual".

Marlene dio a conocer que, como es sabido, la historia gira en torno a lo sobrenatural y eso es algo que le encantó porque le sirvió para aprender de efectos especiales y la Inteligencia Artificial.

"Aquí vimos demonios, brujas. El equipo de caracterización realizó un trabajo estupendo. Fue un descubrimiento para mí de muchas cosas".

Durante la charla, Marlene relató que aunque no cree en lo esotérico, guarda respeto hacia ello.

"Bien decía mi abuelita: 'no hay que creer, pero hay que tener cuidado'. Les cuento que sí sentía 'ñáñaras' cuando había escenas con los fantasmas".

Algo que espera Marlene que ocurra es que esta versión de El Maleficio también logre volverse de culto con el paso de los años, tal y como ocurrió con la versión de los ochenta.

"Sería muy grato para todos los que participamos en este proyecto que le ocurriera algo así. Ojalá que en unos años, la vean como un clásico".

En la recta final de la novela, Marlene informó que le deja bonitas experiencias en su corazón.

"Cada proyecto se va volviendo parte de mi vida, pero sí hay algunos consentidos como El Maleficio. Hice muy buena química con Fernando Colunga, ya habíamos laborado juntos en Pasión y poder".

La actriz celebró haber terminado 2023 y comenzado 2024 con el melodrama producido por "El Güero" Castro. Tiene fe en que vendrán bastantes sorpresas para los siguientes meses.

"Espero que no falte el amor, ni el trabajo, ni la salud en este año. Anhelo que las bendiciones nos lleguen a todos".

Los seguidores de la artista en redes sociales siempre la apoyan, así que eso la motiva siempre a salir adelante.

"Tengo fans maravillosos. En verdad, los míos son de muchos años que me apoyan y me echan porras. No sé cómo pagarles tanto amor".