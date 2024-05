La Comarca Lagunera se rinde ante Humbe

El Coliseo Centenario se inundó de melancolía con la llegada de Humberto Rodríguez, mejor conocido como Humbe.

Con un sold out, siendo uno de los primeros artistas en llenar en cuestión de minutos, el originario de Monterrey se adueñó de un escenario sin igual; decorado con bellos ramos de flores y luces en azul y rosado.

Con gritos ensordecedores y un público coreando su primera canción, Humbe comenzó a interpretar Cómo respirar??? “Gracias por acompañarnos, quiero aprovechar este momento para dejar todas esas energías que no deberían de estar, y que todos juntos le demos la bienvenida a la Esencia, los amo Torreón”, dijo el cantante a través del micrófono.

FOTO :Luis Enrique Moreno Castruita

Los acordes de Mamá comenzaron a sonar, provocando que en el primer instante, el público ya comenzara a interpretarla junto a él. “¿Cómo estamos Torreón?, gracias por estar acá, nuestra segunda vez cantando acá, ¿alguien de aquí vino al otro tour?, la vez pasada nos presentamos en el Poliforum, y me dijeron: ‘la siguiente ocasión estarás en el Coliseo’, y aquí estamos”.

Fue en el año 2022 cuando Humbe tocó por primera vez tierras laguneras con su tour, presentación que ya auguraba un éxito rotundo, el cual quedó comprobado la noche de este sábado.

Himno, sanvalentín:(, TSQ y MANADA fueron las siguientes en su repertorio, y aunque los minutos ya pasaban, la euforia del público no terminaba. Entre letreros con peticiones y flores iluminadas por los asistentes del lugar, Humbe interpretó Tú me hiciste volar. El nominado al Grammy Latino sorprendió al público lagunero al detener un poco su concierto para poder apreciar cada uno de los increíbles outfits que algunos de sus fanáticos llevaron; en particular le llamó la atención un joven vestido completamente de hojas y flores. “Te quedó cabrón”, comentó entre sonrisas.

FOTO :Luis Enrique Moreno Castruita

Riza, su telonera, volvió al escenario para interpretar 17, acompañado de un baile que no hizo encender más al público. Le siguieron MANIFESTO, Confieso y Dieznoches.

A lo largo de su repertorio, Humbe aceptaba gustoso los regalos del público, los cuales iban desde ramos de flores, dibujos creados por sus mismos fans, y hasta un muñeco caracterizado de él. “¿Ese es un doctor Simi?”, preguntó emocionado desde el escenario.

La noche continuaba y Humbe interpretó Patadas de ahogado, dueto con LATIN MAFIA, la cual fue sin duda una de las tantas favoritas del público. ESENCIA, Te lo prometo, Últimamente fueron otras de las que el cantante de 23 años interpretó.

FOTO :Luis Enrique Moreno Castruita

El clímax de la noche llegó cuando Humbe interpretó Fantasmas, uno de sus más grandes y conocidos sencillos, el cual se hizo viral en la plataforma de TikTok. El fenómeno de este regiomontano era tal que incluso fanáticos, que no lograron conseguir boleto, se encontraban en las afueras del recinto para escuchar, aunque sea un poco de este concierto.

Pasadas las 23:00 horas, Humbe dio por finalizado su recital, en medio de gritos ensordecedores de un público que quedó más que satisfecho con su presentación, rindiéndose a los pies del cantante.

FOTO :Luis Enrique Moreno Castruita