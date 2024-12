LA columna DEL PERRO

RECOMENDACIONES PARA ESTE TIEMPO

En esta temporada de cambios súbitos en el clima, y de frecuentes tolvaneras y bajas en la temperatura, no está por demás tener ciertas medidas de precaución para la salud de nuestros perros.

Algunos cuidados que debemos considerar para con nuestra mascota en este cambio de clima -otoño-invierno son:

Procurar que; al igual que los humanos no tengan cambios repentinos de temperatura en el lugar donde se encuentren, para lo cual en caso de que duerman en el exterior, se recomienda resguardarlos del frio, así como de las probables lluvias en alguna casa acondicionada, o construida de techo impermeable, procurando que el piso, este en alto, y poniéndole ahí algún tapete o alguna tela. En caso de que su mascota no tenga su abrigo natural, es decir su pelo de un largo adecuado, debido al corte por razones estéticas, o por algún tratamiento de la piel, etc., debemos de protegerlos con alguna camiseta o suéter para que su organismo conserve de una manera adecuada el calor.

En caso de ser necesario bañarlo debemos fijarnos, que la temperatura del agua no esté fría ni demasiado caliente, procurando que esté tibia; inmediatamente después del baño, se deberá de secar lo más posible para evitar un enfriamiento de nuestra mascota, ya que lo que más le afecta es quedarse demasiado tiempo húmedo. También se recomienda vacunarlos, especialmente contra la enfermedad del moquillo y contra la tos (Bordetella).

Recordemos siempre que es mejor tomar medidas de precaución, ya que nos ahorraremos molestias, gastos innecesarios y sufrimiento del amo y de su mascota.

Reiterando que es mejor siempre tener la cultura de la prevención que enfrentarse a una enfermedad que pudimos haber evitado.

Y AHORA PARA TERMINAR UNA GOTA DE FILOSOFÍA:

VIVIMOS EN UN PAÍS RARO:

LA CLASE OBRERA NO TIENE OBRAS.

LA CLASE MEDIA NO TIENE MEDIOS.

LA CLASE ALTA NO TIENE CLASE.