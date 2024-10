LA columna DEL PERRO

NOMBRES PARA RECORDAR

Siempre que me encuentro con algún perro con un nombre que no es común, le pregunto al dueño por su significado, esto lo hago porque siempre se aprende algo nuevo. De igual forma, cuando alguien me pide que le recomiende algún nombre para su mascota, les digo que le pongan un nombre no muy largo y que signifique algo, ya sea si se lo encontraron, lo compraron o se los regalaron.

Unas personas que tienen un negocio que le da mantenimiento a la maquinaria de las minas les pusieron a sus perros… Rima y Swivel, debido a que éstos son unos de los componentes de la maquinaria con la que ellos trabajan… otra persona que rescató a una perra que habían abandonado fuera de la oficina donde trabaja, le puso Inés, porque le llegó, inesperadamente, a otro señor cuyo perro se llamaba "Palo", le pregunté, por qué le había puesto así y me contestó, en son de broma, pues le puse así porque, "Palo", que sirve mi perro, si lo único que sabe hacer es ladrar comer y dormir.

A otro perro que rescataron también, y que debido a un accidente se quedó sin un ojo, sus dueños le pusieron pirata.

A otra perra le pusieron "Tanga", por bonita vistosa, pero muy incómoda, esto porque de chiquita ladraba mucho, por las noches.

Aquí no las vamos a mencionar pero existen también muchos perros con nombre de mala palabra… que empiezan con "P" o con "C".

Otra perra que está muy delgada le pusieron "Vitola", como aquella comediante de los años "50's".

Otro más se llamaba "Torito" por el personaje de Pedro Infante, y a otro "Campsia", como el caballo que sacó el mismo actor en otra de sus películas muy famosas también de aquellos años.

Hay también quien les pone como nombre el de algún jugador famoso de futbol, como el que le puso a su cocker "Pele" que casualmente era de color negro.

A otro perrito de la raza chihuahua le pusieron "Tapón" ya que cuando nació fue por cesárea, pues éste obstruía el canal del parto, razón por la cual su mamá fue operada.

A un cachorro que es muy temperamental y llora por cualquier cosa le pusieron "Tragedias".

A una hembra de la raza Pug que está gordita y cabezona le dicen de cariño "Yuca" porque dicen que parece yucateca, no sé por qué.

Y así como estos ejemplos existen muchos más, por eso les reitero que a su mascota le pongan un nombre original que signifique o les recuerde siempre algo.

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

No me arrepiento de mi pasado… me arrepiento del tiempo perdido con gente equivocada.