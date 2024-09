LA COLUMNA DEL PERRO

"SORPRESA"

Una señora distinguida, a la cual gratamente conozco y aprecio desde hace años, y para ser justos diré que goza de cabal salud, pues se cuida muy bien, en sus hábitos; alimentos y amistades, pues a decir de ella, confía más en su perro que en cualquier persona.

Hace poco tiempo tuvo que despedir a su fiel amigo "NICK", quien desde que nació no tuvo la suerte de tener la salud completa, pero aun así la señora en cuestión y su esposo quien fue el amor de su vida, y un maestro de vida para mí, pues me dio la pauta para que hacer y qué no hacer en situaciones diversas y extremas que se nos presentan a diario. Bueno pues el matrimonio recibió en su hogar a un precioso Golden, quien fue su compañero por 8 años, y por fin, cumplió su ciclo en este mundo, y se fue al otro nivel a descansar para siempre el querido "Nick".

Lo que debe hacer una persona de la tercera edad, es no estar solo y esto lo asevero Nena su amiga y, lo mismo pensaron para su mamá Pepe y Sofi, y de sorpresa su hijo llegó de repente con un cachorro precioso Samoyedo. Con los ojos vivaces, muy jovial, y blanco como la nieve. Seguros los hermanos, de todo lo bueno que el cachorro traería a la vida de su mama, se lo obsequiaron con la mejor de las intenciones a la afortunada señora.

También, como soporte adicional, recibió consejos y regalos de su amiga Patricia, quien vive en la misma "vecindad", ponderando ella también, lo bueno que este perrito, traería a su vida, abonando el camino para que se quedara con "Lookie" ese fue el nombre que le pusieron ,a quien su flamante dueña poco a poco la enseña a hacer pipí pegándole al suelo, en forma de señal con un periódico que por cierto es el "El Siglo de Torreón", que es orgullosamente uno de los mejores del norte de nuestro país.

Ahora la señora Io, me platica que hoy por hoy el precioso cachorrito es el único que le mueve la cola con mucha alegría, y como dijo Catón de una expresión de uno de sus amigos "ta bonitillo el guey".

La nueva dueña de "Looky" seguido pregunta por su nuevo compañerito donde esta y si esta cómodo, para esto le pregunta a Juanito quien es su fiel escudero, quien una vez que vio que su cachorrito se rascó, al ver esto su dueña le preguntó "tiene hambre" y la respuesta fue: no, tiene parásitos. En fin, todo esto parecerá trivial para cualquier persona, pero no para los que tienen y aman a los perros. Y así la señora Io como si fuera el encantador de perros, siempre trae su periódico en la mano (El Siglo de Torreón) como si fuera una espada laser con el cual le da órdenes a su cachorro y este muy contento como toda respuesta hace todo lo contrario de lo esperado.

Nota: Esta historia disparatada es solo fantasía del autor. Cualquier parecido con la familia García Camil, es mera coincidencia.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: "TE LO DIJE".