LA columna DEL PERRO

LOS OLVIDADOS

El peor castigo para un ser vivo es el destierro, al abandono y la indiferencia, muchas veces debido al ajetreo de la vida diaria y la velocidad con que se vive y se trabaja, hacen que nos quede poco tiempo para relajarnos y atender como se debe a nuestros seres queridos. Pues aunque a veces nos quede un poco más de tiempo, nos sentimos cansados o rebasados por los acontecimientos, y el trabajo de ese día, que preferimos socializar con personas afines a nosotros a nuestros trabajos y a nuestras aficiones, más que con nuestros seres queridos.

Por desgracia si esto sucede con mucha frecuencia entre las personas, con mucha más razón existe el abandono para con los animales.

El abandono no significa únicamente que no les demos de comer o de beber, o no esté aseado el lugar donde están nuestras mascotas. Creo que el abandono va mucho más lejos, es decir algunas personas son dueñas sólo a medias de sus perros y gatos, ya que mantienen a éstos gran parte del día fuera de sus casas o los sueltan según ellos para que se "desaburran" o para que vayan a defecar a la casa del vecino y no en la propia.

Existe también abandonos sutiles, pues algunas personas compran perros por moda o los reciben de regalo, sin tomar en cuenta la responsabilidad, que esto significa, pues los abandonan en el jardín o en el patio de sus casas sin salir casi nunca, a verlos o jugar con ellos, mucho menos los sacarán a pasear, pues los ensucia, les lastima la mano con la cadena o correa o bien porque los hace sudar.

En este mundo globalizado tendemos a imitar costumbres ajenas a las nuestras, por el solo hecho de verlas en la televisión. Eso sí la imitación de tales costumbres es a la mexicana pues sólo imitamos lo que vemos sin tomar en cuenta que sólo son espectáculos arreglados para hacer lucir al conductor y al querer hacer nosotros tal o cual cosa esto no es práctico o no tiene el resultado sugerido en el programa de televisión.

Ahora por influencia de países del primer mundo a nuestros perros nos los entrena una persona, nos los baña y alimenta otra persona y los saca a pasear otra persona más. Me pregunto yo no sé de quién es el perro de quien lo tiene en su casa o de quienes lo alimentan y lo atienden. Por desgracia sé que éste y otros tipos de abandono para nuestros seres queridos y para nuestras mascotas se irán haciendo más comunes y frecuentes con el paso del tiempo pues repito, es uno de los costos que tendremos que pagar en este mundo de competencia y de adicción al trabajo que no avienta a un estilo de vida a toda prisa en la cual la única constante es el cambio, aunque muchas de las veces no sepamos ni ¿para qué? y sólo lo hagamos por inercia o por moda o por imitación.

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

El que domina su cólera, domina su peor enemigo.