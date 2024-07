LA columna DEL PERRO

TRIÁNGULO AMOROSO

El cariño y atención que les profesamos a nuestras mascotas perros y gatos va desde el solo y simple hecho de tenerlos en nuestra casa y darles un espacio, agua y comida, hasta la atención extrema, pues a veces no sólo les proveemos lo básico e indispensable sino que les damos de más y sin medida.

Esto muy probablemente no lo entiendan las personas a las que no les gustan las mascotas. Pero para todo aquel amante de la naturaleza y los animales, esto lo entienden muy bien, y se les hace de lo más normal hacerlo.

Muchas veces los bañamos a ellos, antes de bañarnos nosotros, existen personas que casi no salen o bien no salen de vacaciones porque piensan y sienten no puedo dejar solo al Bobby. Algunos otros dueños de mascotas les compran ropa antes de comprarse algo para ellos. Ni que decir si algún miembro de la familia va de vacaciones, regresa siempre con un juguete para su perrito consentido, o bien si están fuera de la ciudad llaman por teléfono, y piden que pongan al auricular a su mascota para que escuche su voz, o bien a través de la "compu" en una videoconferencia para verse y hablarse en vivo y en directo.

Si el doctor nos recomienda, hacer ejercicio no lo hacemos, pero si llevamos a caminar al perro, si el veterinario se lo indica para adelgazar o como parte de alguna terapia.

En muchas ocasiones el perro anda muy bien cortado de pelo y acicalado, aun mejor, muchas veces que su amo.

Los abrazamos, besamos o con palabras les demostramos cariño, con mucha más facilidad y de manera más espontánea que a nuestros seres queridos.

Este afecto hacia nuestras mascotas es siempre mutuo, pues los perros, gatos y otros animales que nos acompañan en nuestra vida diaria, nos dan siempre en reciprocidad el amor que ellos reciben.

Por eso si nos esforzamos en equilibrar el amor y amistad que sentimos hacia los animales, con el amor y cariño que sentimos por nuestros seres queridos, el cual es un cariño diferente y así pues, lograremos tener ese perfecto "triángulo amoroso" entre nosotros, nuestras familias y amigos y nuestras queridas mascotas.

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

AMOR DE LEJOS, CONTENTOS LOS TRES.