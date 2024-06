LA columna DEL PERRO

CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE

Tendemos a creer que la raza humana ocupa el escalafón más alto de la evolución comparado con todos los seres vivos que habitan nuestro planeta, incluso creemos que los humanos somos los que mejor nos hemos adaptado al planeta Tierra, considerándonos la especie "más inteligente", "más evolucionada" y "más adaptada".

En lo personal no estoy de acuerdo con lo anterior, incluso creo más bien que nuestra especie llegó a la Tierra después y no sólo no se ha adaptado, sino al revés, en el intento de hacerlo ha hecho y sigue haciéndole un gran daño a todo el ecosistema, y ya vivimos los primeros efectos de este deterioro tan grande, y muchas veces ya es irreversible para nuestro planeta.

-¿Cómo vamos a considerarnos evolucionados? ¿Cuándo tenemos que cubrirnos? o al revés ¿quitarnos ropa dependiendo del clima que haga? y ¿todos los demás seres vivos animales y plantas tienen su misma piel todo el año? y ¿lo adecuan naturalmente al clima y a su entorno?

-Todos los deshechos de los animales y de las plantas son reutilizados, por la naturaleza una y otra vez como una composta natural. En cambio los desechos de los humanos son basura que contamina, tierra, mares y ríos y muchos de éstos no son reciclables.

-Los animales matan para comer, y aun los restos que los depredadores no utilizan son aprovechados por otras especies. El hombre mata sólo por un falso sentimiento de poder y por una maldad innata.

-Los incendios causados por la naturaleza producidos por los rayos, son un recambio que la naturaleza tiene ya prevista, para renovar, resembrar los campos y bosques con plantas y árboles nuevos, y más resistentes que ayudarán a la producción del oxígeno que tanto necesitamos. Los incendios que el hombre causa, son de manera intencional sólo por causar daño o deforestar la zona, para una siembra temporal, pues estos terrenos por lo general no son buenos para cultivos intensivos.

-Los animales se agrupan para defenderse de otras especies y conseguir comida, los humanos se agrupan no sólo para el bien, sino muchas veces nada más para el mal.

-Los animales y las plantas vienen a cumplir un crónico ciclo vital, el hombre vino a querer regir a todas las especies y a contaminar no sólo nuestro planeta, sino también su exterior saturando la atmósfera de una cantidad de desechos de satélites y basura cósmica hecha por el hombre. Y por si fuera poco en los viajes que nuestra especie hizo a la luna dejó como recuerdo toneladas de basura, como un recuerdo de su visita a nuestro satélite natural.

-Todas las especies de animales o la mayoría han conservado un número equilibrado de ellos según el área en que habitan y en muchos casos han disminuido su población, al grado de estar en peligro de extinción o de plano se han extinguido, siempre como consecuencia de malas decisiones de la especie humana, que no sólo no se ha extinguido sino que se ha reproducido al grado de empezar a padecer hambre, en algunas partes de nuestro planeta. Por eso cuando oigo que dicen que "somos evolucionados", que "somos inteligentes" que "somos poderosos", que "somos educados", me pregunto si ¿vamos a seguir siéndolo cuando no tengamos agua potable?, ¿cuándo no tengamos comida?, ¿cuándo no tengamos energía eléctrica, computadoras, teléfonos, automóviles y aviones?. Entonces y sólo entonces veremos que no sólo no somos evolucionados sino que comprobaremos que "El hombre es el lobo del hombre".

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

YO QUISIERA SER CIVILIZADO COMO LOS ANIMALES (Canción de Roberto Carlos).