LA columna DEL PERRO

VIVIR COMO YUYO

Una de las pocas cosas que no cuestan y podemos hacer todos, sino es que la única es soñar.

A veces pienso que mi vida ha transcurrido como si fuera un sueño, que poco a poco se fuera esfumando, pero si bien es cierto que a veces viví como en un sueño, en otras ocasiones mi vida ha parecido una pesadilla.

Por eso para el año 2024 que estamos empezando me he propuesto soñar, que un día me voy a ir a dormir y voy a despertar siendo un perro.

Y si yo fuera un perro:

Me levantaría todos los días al alba, agradeciendo a Dios por mi vida.

Correría todos los días ladrando de alegría y tratando de dar lo mejor de mi vida a los que me rodean.

Me preocuparía por el aquí y el ahora sin pensar en el mañana.

Le ladraría a las aves y a los automóviles sintiendo al correr, el aire en mi cara.

Ladraría cada día como si fuera el último, sin importar lo que los demás perros "ladraran" acerca de mí.

Disfrutaría cualquier rincón como si fuera la mejor cama, disfrutaría al sol como la mejor de las cobijas y sobre todo disfrutaría el alimento que es para mí el cariño de los seres queridos que me rodean.

Me lamentaría menos, o poco, o mejor nada de lo que no tengo y agradecería infinitamente lo que llegara a tener por poco que fuera.

Agradecería a Dios, los momentos fuertes y las pruebas que me mandara abandonándome a sus designios, confiándole como siempre "que se haga su voluntad y no la mía".

Agradecería con brincos y ladridos, las muestras de cariño hacia mí, pues son las únicas que me acompañarán cómo recuerdo cuando muera.

Jamás diría como lo hago ahora, ¿por qué yo?, ¿por qué a mí?, sino diría por algo esto me lo mandó la vida que es DIOS, a mí como un regalo personal, para templar mi fe y mi fortaleza y como perro pensaría que mi trabajo, es encontrar, el para qué y hacer de esto un "acicate" que me impulsará a hacer el bien a mis semejantes.

Pero como es mi sueño, y soñar no cuesta nada, pediría para el año que viene, un poco de calma para mi alma, y un poco más de fortaleza para mi espíritu, y que me cambiara de plano de vez en cuando en el resto de vida que me queda… de andar cargando a "Tacho" a vivir como "Yuyo", quien utilizando la enorme inteligencia que DIOS le dio, toda su vida ha nadado de muertito, es decir nada más acaba de desayunar y ya se desocupó para el resto del día, y obligatoriamente tiene que descansar después de las vacaciones… así el día que Dios me mande a cuentas al igual que a Julio en mi lápida como epitafio diría. Aquí sigue descansando "Yuyo".

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

EL BUEN QUERER, ES EL BUEN CORREGIR.