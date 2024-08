La Casa de los Famosos: ¿Qué significa la canción de apoyo a Mayito?

Tras la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, Brenda Bezares festejó que “Mayito” Bezares permaneciera otra semana más en la casa con una coreografía que rápidamente se hizo viral en TikTok.

¿Cuál es la canción de apoyo a “Mayito”?

Brenda aparece en el vídeo junto a Cynthia Urías, Pablo Chagra, Luis “Potro” Caballero y otros invitados a la gala del domingo, en un vídeo en el que bailan en grupo la coreografía de la canción “Demasiado Fuerte”.

Esta es interpretada por la misma Brenda Bezares, y a pesar de que se lanzó en el 2012, ha acompañado la carrera de Mario desde que estaba en el programa “Acábatelo”, y ahora se ha convertido en la bandera de apoyo al conductor durante el reality.

¿Qué significa la canción?

A pesar de su alegre ritmo, esta es una canción romántica que habla acerca de una pareja que no encuentra demasiado tiempo para compartir juntos, por lo que cuando se ven se olvidan del tiempo y pasan las horas.

Es una queja de lo rápido que pasa el tiempo, sin embargo, va más allá, pues también señala que el cuerpo necesita más, debido a que la pasión y el deseo por estar con la pareja son demasiado fuertes,

“Y te detengo en la puerta y te vuelvo a desnudar, y se repite la escena y te amo una vez más. Y me olvido del tiempo en tu boca, se nos pasó otra hora… Faltan diez para las 7:00, nos tenemos que vestir de nuevo, nuestra ropa no aparece, no consigo arreglarme el pelo”.

Otros famosos que apoyan a “Mayito”

A la misma tendencia para apoyar a “Mayito” Bezares y al team mar, varios famosos se han sumado a este trend en Tiktok.

Personalidades como Erika Buenfil, Kunno, Bely y Beto, y hasta Shanik Berman y Paola Durante han demostrado su apoyo con esta canción, ¿quién hizo tu versión favorita?