La Casa de los Famosos: Karely Ruiz pudo a ver formado parte del reality

La popular influencer de contenido para adultos, Karely Ruiz, sorprendió al público al revelar que rechazó la invitación para participar en el reality show La Casa de los Famosos México. Durante una entrevista en el canal de YouTube Debryanshow, Ruiz compartió las razones detrás de su decisión.

En la conversación, la creadora de contenido admitió que la oferta fue muy atractiva, pero señaló que el formato del programa no era compatible con su estilo de vida.

“Me invitan a realities. Me invitaron a La Casa de los Famosos, pero no me gusta estar encerrada, no es lo mío”, comentó.

La influencer dejó en claro que la idea de pasar un período prolongado en confinamiento no le resulta atractiva.

Otras prioridades en su vida

Ruiz subrayó que una de sus principales prioridades es mantener el control sobre sus proyectos personales y su entorno, algo que considera difícil de lograr en un programa de este tipo, donde las interacciones con otros participantes son constantes. Este aspecto fue clave para su decisión de no unirse al elenco.

Además, mencionó que otro factor que influyó en su negativa fue la remodelación de su casa, lo cual requería su atención. A pesar de que la propuesta le parecía interesante, Ruiz explicó que debía supervisar personalmente las obras en su casa