La Casa de los Famosos: Hermano de Adrián Marcelo confronta a Cynthia Urías en gala de eliminación 

Con motivo de apoyar a Adrián Marcelo, su hermano Ricardo asistió a la sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos, donde en manera de defender la actitudes del regiomontano dentro del reality, confrontó a Cynthia Urías para decir que él sí cree en las palabras del “youtuber”.

Fue tras el posicionamiento de Gala con Adrián Marcelo, lo que desató los cuestionamientos acerca de la credibilidad de las palabras de él, hablando del empoderamiento femenino y la admiración sentía por la actriz, con quien anteriormente protagonizó una fuerte discusión y que para muchos se trataba de violencia de género.

Cynthia Urías, aseguró que nadie creía en las palabras de Adrián, momento en el que su hermano Ricardo tomó la palabra y dijo:

“Yo lo conozco, no solo le creo, sino que tengo mucho más contexto que todos ustedes juntos. Me perdonas, pero cada uno está usando sus herramientas, ¿verdad? Gala vio su momento, su oportunidad, y en mi opinión, está usando la bandera y Adrián la detectó hace semanas (...) cuando tiene también ella actitudes digamos incongruentes. Entonces, me disculpas, no solo se la creo, sino que pongo las manos en el fuego.

Adrián no tiene una sola polémica de violencia con nadie, sino dime tú algún momento en el que haya llegado a sobrepasarse. Cuando tuvieron la discusión (Gala y Adrián) estaban los dos atacándose (...) No veo donde está la violencia de género”.

Ante este discurso, Urías se limitó a responder “interesante punto de vista”, sin embargo, luego de esto, insistió para las cámaras del programa Hoy que no le cree a Adrián Marcelo ni a su hermano, y que todo esto se trataba de las actitudes y los comportamientos.

Paola Durante y Sabine Mussier, quienes también estaban en la gala, expresaron su descontento con la respuesta de Adrián y su hermano porque “solo quieren quedar bien con el público”, y diciendo que, si bien Adrián no hace daño de frente “lo hace de espaldas”.