La Casa de los Famosos: Critican en Programa Hoy los dichos de Adrián Marcelo a Gala Montes

En el reality show La Casa de los Famosos, Adrián Marcelo se ha convertido en el centro de una intensa polémica tras realizar comentarios despectivos sobre la depresión.

Sus declaraciones han sido ampliamente criticadas tanto por sus compañeros del programa como por el público en general, quienes consideran que minimizan la seriedad de este trastorno mental.

El contexto de la situación de Adrián Marcelo

Durante un episodio reciente, Adrián Marcelo hizo comentarios insensibles sobre Gala Montes, una de las participantes, diciendo: "No te preocupes, los deprimidos no ganan aquí. ¿Tú crees que a México le gustan los deprimidos? A nadie le gusta."

Estas palabras causaron indignación inmediata y generaron un debate sobre la falta de empatía y comprensión hacia la depresión.

En el Programa Hoy, Andrea Legarreta y Raúl Araiza criticaron los dichos y dedicaron un segmento del programa para hablar de la depresión con un profesional.

Andreae Legarreta repudió los comentarios del conductor.

"Minimizar una situación así, aventarse comentarios de esta manera, creo que sí es un daño, no como bien lo dijo Gala, no es solo para ella, sino para los demás. ¿Qué significa que no puedo tener una vida o cómo sea?.

La Dra. Estela Durán, especialista, calificó los comentarios de Marcelo como "un daño" no solo para Gala, sino para todas las personas que sufren de depresión. "Minimizar una situación así o hacer comentarios de esta manera puede ser extremadamente dañino," afirmó Durán.

Nicola, quien participó en la versión anterior del programa expresó su frustración y preocupación. "Me molesta porque haces que mucha gente vuelva a sentir que no tiene que ir a buscar ayuda por miedo o por vergüenza," dijo Nicola, subrayando el impacto negativo de tales declaraciones en la percepción pública de la depresión.

Araiza criticó que los demás hombres de la casa no salieron a defender a Gala Montes: "Obviamente es un abuso de poder desde su parte como hombre, pero lo que más me llama la atención y me molesta es que los otros hombres no hicieron nada."

Nicola concluyó con un mensaje poderoso: "Gala puede estar ahí y donde quiera y hacer lo que quiera. Nadie tiene el derecho de decirle que no puede participar por tener depresión." Su postura refleja la importancia de aceptar y apoyar a quienes padecen trastornos mentales, permitiéndoles vivir sus vidas plenamente y sin estigmas.

En medio de la controversia, quedó claro que la empatía y el apoyo son esenciales para ayudar a quienes enfrentan la depresión. Los comentarios de Adrián Marcelo han sido un recordatorio doloroso de la ignorancia que aún persiste sobre este tema, pero también han servido para resaltar la valentía de quienes luchan por su salud mental y los derechos que todos tenemos a ser tratados con dignidad y respeto.