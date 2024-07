La Casa de los Famosos: Cecilia Galliano se ofende de comentarios de Adrián Marcelo

En la postgala de La Casa de los Famosos, Cecilia Galliano criticó los comentarios de Adrián Marcelo durante su nominación.

Galliano, originaria de Argentina, expresó su desacuerdo con las bromas del influencer sobre los participantes a quienes eligió para recibir puntos.

El humor ácido de Adrián Marcelo, conocido por sus trabajos en Hermanos de Leche y Radar, ha sido una característica distintiva de su carrera como comediante y comentarista de fútbol. Sin embargo, en la primera nominación de la temporada, sus comentarios provocaron controversia.

Durante la gala del miércoles 24 de julio, se revelaron los primeros cinco nominados: Shanik, Paola, Briggitte, Agustín, y Mario. Estos participantes serán expuestos a la votación del público, que comenzó el miércoles y cerrará el domingo, y uno de ellos podrá ser rescatado en la gala de salvación del jueves.

En el confesionario, Adrián Marcelo votó por Paola Durante y Briggitte Bozzo, haciendo bromas en el proceso.

Al nominar a Paola, hizo una referencia al proceso penal en el que ella estuvo involucrada, diciendo: "Voto por ella porque un encierro está bien, pero dos no... ¿Alguien se rió por ahí?". Al darle el punto restante a Briggitte, bromeó sobre su nacionalidad: “Porque al ser extranjera le está robando el trabajo a un mexicano”.

Cecilia Galliano, al finalizar la postgala transmitida en VIX, reaccionó negativamente a los comentarios de Adrián Marcelo, señalando que encontró sus bromas xenófobas e inapropiadas. Galliano, sorprendida por los comentarios, expresó: "No conozco a Adrián Marcelo ni su humor, pero me sorprendió ver cómo se refirió a Paola y Briggitte. Mi hija es extranjera y vive aquí desde que nació. Me parece inconcebible que en un momento en el que muchos mexicanos buscan trabajar en otros países, se hagan comentarios así. Es solo mi humilde opinión".