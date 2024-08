La Casa de los Famosos: Arath de la Torre no soporta a Mariana Echeverría; le da 'toda la razón' a Faisy 

La convivencia en La Casa de los Famosos México cada día se torna más difícil entre algunos habitantes, pero esta vez, llamó la atención la expresión de Arath de la Torre sobre Mariana Echeverría en la que dice “darle toda la razón a Faisy”.

“Esa señora, de verdad. ¡Ay Faisy, con razón te entiendo! Platicamos la otra vez. Toda la pinche razón”, dijo el actor y presentador de televisión mientras limpiada con las aspiradora, ya que momentos antes, Mariana Echeverría lo apresuró a limpiar.

Y es que, luego de varios años de haber trabajado juntos por decisión de Faisy como director ejecutivo del programa Faisy Nights.

Recientemente Faisy respondió a un encuentro con reporteros, sobre lo que se sabe de su mala relación con Echeverría, destacando que todo lo que se ha sabido sobre su pelea, es porque ella ha hablado.

“Todos se sorprendían porque yo decidí no seguir con la relación de Mariana y yo en Faisy Nights, todos se enojaron conmigo, es que cuando no estás cómodo con alguien es válido moverse. Yo lo que hice fue eso, yo creo que si hay personas que han sentido eso, deben expresarlo en el momento y moverse. Cuando yo no me sentía cómodo, si me moví un poquito. Todos tenemos nuestros momentos buenos y malos”.

Además, mencionó que si regresa o no Mariana al programa Me caigo de risa, no será su decisión.

“En su momento, expresó que yo la hacía sentir mal, que no estaba cómoda conmigo. ¿por qué seguía cerca de mí?”.