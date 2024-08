La Casa de los Famosos: Agustín Fernández protagoniza nueva polémica con Tania Rincón

Agustín Fernández, habitante de la Casa de los Famosos, habló en contra del Programa Hoy y sus conductores, junto a los compañeros de cuarto Adrián Marcelo y la expulsada Mariana Echeverria.

Agustín menospreció al programa, lo que no le gustó a algunos de sus conductores, como Tania Rincón y la productora del programa.

La productora Andrea Rodríguez aseguró que tiene las puertas cerradas en el matutino. “alguien a quien no le gusta venir a Hoy no tiene que venir, Me sorprendió”, argumentó la productora.

Asimismo, se sumó Tania Rincón a las críticas contra Agustín, a quien tachó de malagradecido.

Rincón, incluso, hizo alusión a que Agustín podría ser el próximo eliminado de ‘La casa de los famosos México.

¿Por qué la controversia?

Agustín Fernández ha participado en varias ocasiones en el Programa Hoy como invitado, incluso estuvo en el segmento de Las Estrellas Bailan.

A pesar de que fue bien recibido por parte del elenco, la productora confirmó que por el menosprecio está vetado del matutino.

“El que más va a extrañar venir a ‘Hoy’ va a ser él”.

Agustín Fernández tiene una trayectoria diversa en el mundo del entretenimiento y el deporte.

Entre los programas en los que ha participado se destacan Enamorándonos, Guerreros 2020, Reto 4 elementos, Las Estrellas bailan en Hoy.